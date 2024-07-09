Алина Гросу извинилась перед украинцами за 'дикие танцы' в откровенном платье в день массированного обстрела Украины. Фото

Украинская певица Алина Гросу принесла извинения за публикацию 8 июля неуместного видео во время массированных российских обстрелов по Украине и Киеву в частности. Артистка объяснила, что из-за своего пребывания за границей не видела новостей, и поэтому не удалила скандальное видео, когда начала появляться информация о попадании в детскую больницу "Охматдет" в столице.

Видео дня

Скандальное видео с танцами в откровенном элегантном платье красного цвета Алина Гросу удалила. В InstaStories она разъяснила эту ситуацию и распространила официальную ссылку на сбор для больницы.

"Когда страдают дети, это самое большое в мире горе. Я не понимаю, почему и зачем страдают дети в этом мире. Кому они виноваты? За что? Дети, которые уже потеряли родителей, онкобольные... На их судьбу и так выпало много испытаний. Боль разрывает сердце после увиденных новостей. Молюсь за каждого", – написала певица.

Алина Гросу объяснила, что после публикации видео почти сразу легла спать, ведь сейчас она находится в США, а именно в Лос-Анджелесе, где разница по времени составляет 10 часов. То есть на момент объявления новости о попадании в "Охматдет" у певицы на часах был 21 час вечера. Известно, что в конце 2022 года артистка переехала в Соединенные Штаты и поступила в Голливудскую школу актерского мастерства в Лос-Анджелесе, поэтому, вероятно, там она находится сейчас.

Певица вспомнила, что с "Охматдетом" ее связывает лечение сестры от онкологии: "Мне очень больно... В каждом пострадавшем 8 июля ребенке, проходящем лечение в "Охматдете", я вижу свою сестру. Она лечилась от рака именно там. Очень хочу, чтобы наши дети имели детство с радостью, а не со страхами и ужасами настоящего".

Она извинилась за публикацию видео, которое впоследствии стало скандальным, и заметила, что на ее странице оно появилось "за несколько часов" до попадания по больнице. Однако на самом деле это произошло либо за несколько минут до происшествия, либо одновременно с ним.

"Я хочу извиниться, что опубликовала контент развлекательного характера за несколько часов до трагедии и не убрала его сразу. Я не скрываю, что сейчас нахожусь за границей, здесь снимаюсь, чтобы иметь возможность помогать. И именно из-за разницы в часовых поясах и насыщенного графика съемок я заснула, новостей еще не было (а у нас была ночь). Я была в ужасе, когда прочла о трагедии, как только проснулась", – извинилась она.

Ранее OBOZ.UA писал, что сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко отреагировала на масштабный обстрел Украины страной, в которой живет и развлекается. Она опубликовала один символ и не проронила ни слова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!