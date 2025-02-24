В команде Netflix рассекретили особенности сотрудничества с Меган Маркл, которую обвинили в травле

В команде американского стримингового сервиса Netflix, где вскоре состоится премьера реалити Меган Маркл – "С любовью, Меган", раскрыли особенности работы с герцогиней Сассекской. Недавно избранницу принца Гарри обвинили в травле и чрезмерной требовательности к сотрудникам, однако инсайдер, участвовавший в создании шоу бывшей актрисы, имеет кардинально иное впечатление от нее. Источник заявил: герцогиня Сассекская всегда была очень приветлива и любезна с персоналом.

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Кроме того, как сообщает Express, ссылаясь на слова информатора, Меган Маркл заботилась о комфорте всех людей, работавших над ее реалити. Отмечается, что она даже сделала членам команды символические подарки.

"Герцогиня Сассекская выступила с речью в последний день съемок и любезно подарила кастрюли и деревянные ложки всей команде. Она сделала гравировку собственным почерком. У нас очень сплоченная группа, и она заставила всех почувствовать себя нужными", – рассказал инсайдер.

Стоит отметить, что шоу "С любовью, Меган" выйдет на стриминговом сервисе Netflix уже 4 марта 2025 года. Проект продемонстрирует повседневную жизнь герцогини Сассекской – как она осваивает садоводство, разводит пчел, делится рецептами и готовит фирменные блюда, встречает гостей в своем доме в Калифорнии.

Напомним, в январе этого года вокруг Меган Маркл разгорелся новый скандал, ведь ее обвинили в травле. Бывшие сотрудники герцогини Сассекской заявили, что она ужасно относится к работникам и совершенно не видит своих недостатков. Избранницу принца Гарри обвинили в словесных обидах и жестоком обращении. Со своей стороны Меган Маркл назвала упреки из-за ее ненадлежащего поведения "тревожными" и "удручающими".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что жители испанской деревни обвинили Меган Маркл в плагиате и пригрозили ей судом.

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