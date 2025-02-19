Жители испанской деревни обвинили Меган Маркл в плагиате и пригрозили ей судом

Недавно Меган Маркл запустила вебсайт своего бренда образа жизни As Ever, вокруг которого разгорелся скандал. Дело в том, что жители испанской деревни Порререс (Майорка) обвинили супругу принца Гарри в плагиате, ведь герб их населенного пункта похож на логотип ее ресурса.

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Как отмечает Ara Balears, сейчас местные власти рассматривают возможность подать против герцогини Сассекской судебный иск. По словам мэра Порререса Франциски Мори Вени, они планируют обратиться к Меган Маркл с просьбой удалить логотип.

Герб испанской деревни и логотип вебсайта имеют много схожих элементов, среди которых пальма в центральной части изображения и две птицы по обе стороны растения. Заметное отличие состоит в том, что в символе Порререса использовано несколько ярких цветов, тогда как Меган Маркл предпочла нейтральные оттенки.

"Мы не хотим, чтобы наш герб был обезображен, поскольку он принадлежит исключительно Поррересу. Единственная разница между их логотипом и нашим гербом заключается в том, что у них изображены два колибри, а на нашем либо ласточки, либо голуби – историки не могут согласиться. Мы попросим Меган удалить логотип", – отметила Франциска Мора Вени.

Мэр Порререса отметила: в настоящее время местные власти сотрудничают с юридическими службами, чтобы понять, какие меры лучше принять. Они даже рассматривают судебный иск против избранницы принца Гарри. Франциска Мора Вени надеется, что этот скандал хотя бы сможет привлечь внимание к их населенному пункту.

"Я не знаю, посещала ли она какие-то агротуристические сайты и видела ли герб, потому что фото на ее сайте взято с Майорки. Это сюрреалистично, но я надеюсь, что многие люди во всем мире узнают, что на Майорке есть село внутри страны, которое имеет этот герб", – добавила мэр.

Напомним, 18 февраля Маган Маркл запустила вебсайт As Ever, ставший ребрендингом ее предыдущего lifestyle-бренда American Riviera Orchard. Первым кадром, который герцогиня Сассекская опубликовала на онлайн ресурсе, стало редкое фото с ее трехлетней дочерью Лилибет. На снимке можно увидеть жену принца Гарри, которая бегает по зеленой траве с наследницей, держа ее за руку.

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