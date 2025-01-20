'Тревожно': Меган Маркл отреагировала на обвинения в травле

Меган Маркл отреагировала на скандал вокруг новых обвинений в ее адрес по поводу травли в отношении к сотрудникам, с которыми она работает. Герцогиня Сассекская назвала нападки из-за ее неподобающего поведения "тревожными" и "удручающими".

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По словам источников, связанных с Маркл и принцем Гарри, семейство было расстроено из-за обличающей статьи, которую опубликовал журнал Vanity Fair. Инсайдеры также отметили, что дела у Маркл и мужа сейчас идут довольно плохо, передает The Daily Mail.

Новое шоу Меган на Netflix было отложено из-за масштабных лесных пожаров. Более того, герцогиня сейчас сама занимается детьми. Делом в том, что Гарри отправился в Великобританию для участия в судебном разбирательстве.

"Сейчас им нелегко. Vanity Fair удалось сделать и без того плохие времена для Меган и Гарри еще хуже, – сообщил человек из их окружения. – Они являются частью нашего общества".

Также источники утверждают, что вопреки заявлениям о проблемах в семье, союз Маркл и принца Гарри сейчас является прочным, как никогда прежде. Более того, их соседи сообщили, что пара, которая старается поддерживать дружественные связи с окружающими их людьми, является приветливой и вежливой.

Ранее OBOZ.UA писал, что бывшие сотрудники обвинили Меган Маркл в издевательствах и требовательности. Один из работников признался, что из-за поведения герцогини Сассекской ему пришлось проходить длительный курс психотерапии.

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