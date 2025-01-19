Довела до психотерапии: вокруг Меган Маркл разгорелся новый скандал

Вокруг Меган Маркл и принца Гарри, которых американцы прозвали "туристами во время катастрофы", разгорелся новый скандал. Герцогиню Сассекскую вновь обвинили в травле.

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В разгромной статье Vanity Fair появился рассказ одного из сотрудников, который работал над подкастом Archetypes. Он признался, что из-за издевательств со стороны Меган перенес длительную психотерапию, передает Daily Mail.

В последнее время вокруг Сассексов растет недовольство со стороны американцев. Причиной послужили широко разрекламированные визиты Меган и Гарри на места, которые пострадали от пожаров. Парочку обвинили в пиаре и попытке восстановить свой имидж.

Масла в огонь подлила новая статья, в которой несколько сотрудников пожаловались на поведение герцогини.

"Я думаю, что если бы Меган признала свои собственные недостатки или личный вклад в ситуацию, вместо того, чтобы оставаться в ловушке нарратива жертвы, ее восприятие могло бы быть лучше", – рассказала одна из сотрудниц.

Другой человек, работавший в медиапроектах вместе с Маркл, сообщил журналистам, что сначала не мог поверить в слухи об издевательствах с ее стороны. Однако после сотрудничества с герцогиней мнение резко изменилось.

"О, да это происходит каждый вторник, – сообщил сотрудник. – На тебя могут просто накричать".

Еще несколько лет назад бывшие сотрудники обвиняли Меган в создании токсичной рабочей среды. Ее обвиняли в словесных оскорблениях и жестоком обращении. Герцогиня все категорически отрицала. Теперь же на фоне недовольства американцев обвинения заиграли новыми красками.

Также в статье рассказывается о том, насколько отличаются жизни Маркл и Гарри в США. Уточняется, что Меган признает трудности мужа в социуме, поскольку принцу так и не удалось наладить прочные связи с момента их переезда в Калифорнию. Более того, он чувствует себя оторванным от нуклеарной семьи.

"Гарри не знает, что такое настоящая жизнь, – сказал инсайдер. – Я думаю, он хочет, чтобы его оставили в покое, чтобы он целовал детей и не беспокоился о деньгах. Он не хочет славы так, как Меган".

Ранее OBOZ.UA писал, что дорогой особняк Меган Маркл и принца Гарри оказался под угрозой из-за лесных пожаров.

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