На прощании с Ниной Матвиенко засветились скандальные 'Кролики' Владимир Данилец и Владимир Моисеенко, поддерживающие Россию

В Киеве на прощании с легендой украинской эстрады Ниной Матвиенко был замечен скандальный комедийный дуэт "Кролики". Поддерживавшие Россию Владимир Данилец и Владимир Моисеенко подошли к Национальной филармонии.

Их удалось сфотографировать журналистам портала "Музвар" . Скандальные комики с начала полномасштабного вторжения избегали публичных выходов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Прощание с Ниной Митрофановной Матвиенко собрало даже сомнительных персон. По правде, неожиданностью было их увидеть в Украине, потому что даже после 24 февраля поддержку своей стране они не оказали", – пишет "Музвар".

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На кадре видно, что "Кролики" в темных очках стояли в очереди со всеми желающими попрощаться с народной артисткой.

Напомним, что скандалисты на российском пропагандистском телеканале пожаловалась на травлю в Украине. По словам артистов, на их выступления зрители приходили с "коктейлями Молотова". Кроме того, звезды выразили свое разочарование в президенте Владимире Зеленском. Подробнее – в нашем материале.

Меньше года назад стало известно, что звезды, поддержавшие аннексию Крыма и находящиеся в базе "Миротворец", живут в Киеве. Актер Виктор Андриенко заверил, что его жена видела их в столице.

Как писал OBOZREVATEL, весной 2023 года "Кролики" собрались с гастролями в США и Канаду. Вот только видеть предателей за границей никто не желает. Украинские диаспоры в этих странах сумели сорвать восемь из девяти концертов коллаборантов.

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