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Нелегкая судьба "Квітки душі": почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

Анна Кравчук
Люди
5 минут
6,2 т.
Нелегкая судьба 'Квітки душі': почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

8 октября украинцев шокировало известие о смерти легенды украинской музыки Нины Матвиенко. Через два дня певица должна была праздновать свое 76-летие. Судьба народной артистки Украины была нелегкой, а путь к признанию – тернистым. Нина Митрофановна с четырех лет была вынуждена тяжело работать, ведь родилась в многодетной семье, где, кроме нее, было еще десять детей.

Кроме того, отец звезды был пьяницей. С 11 лет Нину отдали в интернат – там она впервые и вышла на сцену. О судьбе легендарной артистки, которая была душой украинской песни, расскажем в материале OBOZREVATEL.

Итак, как мы отметили, у Матвиенко было 10 братьев и сестер. Сама же она в семье пятая. Родилась певица в селе Недилище Житомирской области 13 октября, хотя по документам – 10-го. Дело в том, что тогда семьям, в которых ребенок появился именно десятого, выдавали крупу. Мама будущей звезды решила схитрить и записать дочь на три дня раньше.

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С детства Нина ухаживала за младшими братьями и сестрами. В четыре года начала пасти скот, а одним летом даже "намитовала" у дядька Архипа в соседнем хуторе Гонорино. Сложно семье было не только из-за большого количества детей и отсутствия денег, но и из-за постоянно пьющего отца. Он имел сложный характер и даже мог поднять руку на малышей.

Нелегкая судьба "Квітки душі": почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

"Я в такой семье родилась, что в детстве ничего человеческого не видела. Только и праздники, когда папа не был пьян и они с мамой пели... Отец имел тяжелый характер. Водка вытравила из его души сострадание и ласку", – вспоминала когда-то артистка.

Впрочем, она была очень близка с мамой. Именно в честь нее Нина Митрофановна назвала свою дочь – Антонина. У женщины был настоящий певческий дар, который унаследовали и дочь, и внучка. А в конце 70-х годов певица даже выпустила диск с материнскими песнями.

С 11 лет Матвиенко училась в интернате в другом поселке, где играла в драматическом кружке и пела на сцене. Она была энергичной, умной и жизнерадостной девочкой, однако даже не мечтала о карьере певицы из-за детства в нищете. После школы работала копировщицей и помощницей руководителя на заводе "Химмаш" в Коростене. Но в конце концов осознала, что ее талант не должен пропадать в стенах завода, поэтому начала ездить на пробы, искать возможности и влюблять своим вокалом украинского слушателя.

Нелегкая судьба "Квітки душі": почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

Юную Нину ждали и неудачи, и отказы, и, наоборот, успехи. Она уверенно шагала к цели, потому что поняла, что теперь точно хочет петь и не отступит от исполнения мечты. В 1966 году вокалистка бросает все и направляется в Киев в студию украинского хора им. Г. Веревки. Через два года упорная ученица окончила вокальную студию при хоре и стала его солисткой. Здесь в хоре произошло ее профессиональное становление, восхождение к вершинам творческого мастерства и славы.

В 1979 году Матвиенко стала Заслуженной, а в 1985 – Народной артисткой Украины. В 1988-м ей была присуждена Национальная премия имени Тараса Шевченко, а в 2006-м самое почетное звание нашего государства – Герой Украины. Каждая эта награда была добыта тяжелым и неустанным трудом.

Она занималась не только пением, но и литературой. Еще в советское время написала историю народного хора имени Григория Веревки, напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе. Ее произведения периодически появлялись на страницах таких популярных журналов, как "Украина", "Колокол", "Женский Мир" и т.д.

Параллельно с карьерой певица строила и свою личную жизнь. В 1971 году артистка вышла замуж за молодого художника Петра Гончара. У них родились Иван, Андрюша и Тоня. Сыновья пошли по стопам отца и увлеклись рисованием, скульптурой, а дочь же выбрала путь мамы и сейчас является успешной известной певицей.

Нелегкая судьба "Квітки душі": почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

Тоня Матвиенко стала звездой благодаря проекту "Голос країни". Ее уникальный тембр настолько похож на мамин, что тренеры тогда подумали, будто на сцене действительно Нина Митрофановна.

А вот сын Иван в 2005 году, когда ему исполнилось 33, сделал неожиданный шаг – пошел в монахи, совершив постриг.

Однако еще более неожиданным было, когда Нина Митрофановна в 2021 году, отпраздновав с мужем золотую годовщину свадьбы, объявила о намерениях расстаться. По словам артистки, за 50 лет семейной жизни Петр Гончар неоднократно ее подводил и изменял. А однажды она даже попала в больницу из-за его безразличия.

Нелегкая судьба "Квітки душі": почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

Народная артистка Украины вспоминала, что однажды простояла на морозе в осенних ботинках и пальто, не имея возможности доехать домой, после чего попала в больницу с воспалением легких. Этого могло не произойти, если бы любимый встретил ее.

Матвиенко также рассказывала, что могла простить мужчине безденежье, но его безразличие к семье – нет. Он якобы отказывался сидеть с детьми, зная, что из-за этого может сорваться важное для карьеры жены выступление.

Нелегкая судьба "Квітки душі": почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

"Я попросила его бросить меня. Это взвешенное решение. Он считал, что у него еще есть своя жизнь, которую он выбрал... Здесь не было ни скандала, ничего. Здесь уже было понимание... Надо волю – это как тот козел, который должен на том шнурке немного отойти. Как из козла молока. Толку-то никакого уже в доме. Я сказала: "Иди себе, живи на даче, рисуй", – говорила Матвиенко.

Впрочем, официально пара так и не развелась, хотя вместе супруги уже не жили. Сама же певица говорила, что сожалеет о сказанном и готова дать мужу второй шанс.

Во время полномасштабной войны Матвиенко оставалась в Украине, хотя дочь хотела увести маму заграницу ради ее безопасности. Та ведь не могла покинуть родную землю. А в свой прошлогодний юбилей артистка говорила: "Мое 75-летие сильнее этих ракет, мой дух сильнее. У меня столько сил, протеста. Мы молитвой сегодня будем защищать Киев, любовью своей и песней".

Нелегкая судьба "Квітки душі": почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

Напомним, трагическое известие о смерти Нины Митрофановны сообщила ее дочь, певица Тоня Матвиенко. Причины смерти она не раскрыла.

Нелегкая судьба "Квітки душі": почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

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