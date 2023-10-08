Нелегкая судьба 'Квітки душі': почему Нина Матвиенко начала работать с 4 лет, как страдала из-за отца и почему хотела развестись после 50 лет брака

8 октября украинцев шокировало известие о смерти легенды украинской музыки Нины Матвиенко. Через два дня певица должна была праздновать свое 76-летие. Судьба народной артистки Украины была нелегкой, а путь к признанию – тернистым. Нина Митрофановна с четырех лет была вынуждена тяжело работать, ведь родилась в многодетной семье, где, кроме нее, было еще десять детей.

Кроме того, отец звезды был пьяницей. С 11 лет Нину отдали в интернат – там она впервые и вышла на сцену. О судьбе легендарной артистки, которая была душой украинской песни, расскажем в материале OBOZREVATEL.

Итак, как мы отметили, у Матвиенко было 10 братьев и сестер. Сама же она в семье пятая. Родилась певица в селе Недилище Житомирской области 13 октября, хотя по документам – 10-го. Дело в том, что тогда семьям, в которых ребенок появился именно десятого, выдавали крупу. Мама будущей звезды решила схитрить и записать дочь на три дня раньше.

Видео дня

С детства Нина ухаживала за младшими братьями и сестрами. В четыре года начала пасти скот, а одним летом даже "намитовала" у дядька Архипа в соседнем хуторе Гонорино. Сложно семье было не только из-за большого количества детей и отсутствия денег, но и из-за постоянно пьющего отца. Он имел сложный характер и даже мог поднять руку на малышей.

"Я в такой семье родилась, что в детстве ничего человеческого не видела. Только и праздники, когда папа не был пьян и они с мамой пели... Отец имел тяжелый характер. Водка вытравила из его души сострадание и ласку", – вспоминала когда-то артистка.

Впрочем, она была очень близка с мамой. Именно в честь нее Нина Митрофановна назвала свою дочь – Антонина. У женщины был настоящий певческий дар, который унаследовали и дочь, и внучка. А в конце 70-х годов певица даже выпустила диск с материнскими песнями.

С 11 лет Матвиенко училась в интернате в другом поселке, где играла в драматическом кружке и пела на сцене. Она была энергичной, умной и жизнерадостной девочкой, однако даже не мечтала о карьере певицы из-за детства в нищете. После школы работала копировщицей и помощницей руководителя на заводе "Химмаш" в Коростене. Но в конце концов осознала, что ее талант не должен пропадать в стенах завода, поэтому начала ездить на пробы, искать возможности и влюблять своим вокалом украинского слушателя.

Юную Нину ждали и неудачи, и отказы, и, наоборот, успехи. Она уверенно шагала к цели, потому что поняла, что теперь точно хочет петь и не отступит от исполнения мечты. В 1966 году вокалистка бросает все и направляется в Киев в студию украинского хора им. Г. Веревки. Через два года упорная ученица окончила вокальную студию при хоре и стала его солисткой. Здесь в хоре произошло ее профессиональное становление, восхождение к вершинам творческого мастерства и славы.

В 1979 году Матвиенко стала Заслуженной, а в 1985 – Народной артисткой Украины. В 1988-м ей была присуждена Национальная премия имени Тараса Шевченко, а в 2006-м самое почетное звание нашего государства – Герой Украины. Каждая эта награда была добыта тяжелым и неустанным трудом.

Она занималась не только пением, но и литературой. Еще в советское время написала историю народного хора имени Григория Веревки, напечатала несколько собственных стихов, рассказов и эссе. Ее произведения периодически появлялись на страницах таких популярных журналов, как "Украина", "Колокол", "Женский Мир" и т.д.

Параллельно с карьерой певица строила и свою личную жизнь. В 1971 году артистка вышла замуж за молодого художника Петра Гончара. У них родились Иван, Андрюша и Тоня. Сыновья пошли по стопам отца и увлеклись рисованием, скульптурой, а дочь же выбрала путь мамы и сейчас является успешной известной певицей.

Тоня Матвиенко стала звездой благодаря проекту "Голос країни". Ее уникальный тембр настолько похож на мамин, что тренеры тогда подумали, будто на сцене действительно Нина Митрофановна.

А вот сын Иван в 2005 году, когда ему исполнилось 33, сделал неожиданный шаг – пошел в монахи, совершив постриг.

Однако еще более неожиданным было, когда Нина Митрофановна в 2021 году, отпраздновав с мужем золотую годовщину свадьбы, объявила о намерениях расстаться. По словам артистки, за 50 лет семейной жизни Петр Гончар неоднократно ее подводил и изменял. А однажды она даже попала в больницу из-за его безразличия.

Народная артистка Украины вспоминала, что однажды простояла на морозе в осенних ботинках и пальто, не имея возможности доехать домой, после чего попала в больницу с воспалением легких. Этого могло не произойти, если бы любимый встретил ее.

Матвиенко также рассказывала, что могла простить мужчине безденежье, но его безразличие к семье – нет. Он якобы отказывался сидеть с детьми, зная, что из-за этого может сорваться важное для карьеры жены выступление.

"Я попросила его бросить меня. Это взвешенное решение. Он считал, что у него еще есть своя жизнь, которую он выбрал... Здесь не было ни скандала, ничего. Здесь уже было понимание... Надо волю – это как тот козел, который должен на том шнурке немного отойти. Как из козла молока. Толку-то никакого уже в доме. Я сказала: "Иди себе, живи на даче, рисуй", – говорила Матвиенко.

Впрочем, официально пара так и не развелась, хотя вместе супруги уже не жили. Сама же певица говорила, что сожалеет о сказанном и готова дать мужу второй шанс.

Во время полномасштабной войны Матвиенко оставалась в Украине, хотя дочь хотела увести маму заграницу ради ее безопасности. Та ведь не могла покинуть родную землю. А в свой прошлогодний юбилей артистка говорила: "Мое 75-летие сильнее этих ракет, мой дух сильнее. У меня столько сил, протеста. Мы молитвой сегодня будем защищать Киев, любовью своей и песней".

Напомним, трагическое известие о смерти Нины Митрофановны сообщила ее дочь, певица Тоня Матвиенко. Причины смерти она не раскрыла.

Как писал OBOZREVATEL ранее, на 69-м году жизни перестало биться сердце народного артиста Украины Андрея Вереса. О потере близкого друга и выдающегося деятеля культуры сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко. Подробности в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!