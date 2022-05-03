В Казахстане отменили концерты 'путинского клоуна' Сабурова, шутившего о месячных и Украине

В Казахстане отменили ряд концертов российского комика Нурлана Сабурова, который в своих выступлениях шутил над геноцидом украинцев. Речь идет о выступлениях, которые должны были состояться в мае, но их перенесли на октябрь-ноябрь 2022 года.

На своей странице в Instagram Сабуров опубликовал сторис, в котором указал, что концерты переносятся по причинам, независящим от него.

В гастрольный график входили такие города как Актау, Атырау, Актобе, Нур-Султан, Петропавловск, Кокшетау, Караганда, Алматы, Усть-Каменогорск и Семей.

Видео дня

В то же время, на сайте комика отмечается, что все билеты, которые зрители успели приобрести, останутся действительными, а также планируется увеличение перечня городов тура "Принципы".

"Тур по Казахстану перенесен на октябрь-ноябрь 2022 года. Все купленные билеты будут действительны на новые даты концертов. Анонс перенесенных дат, а также новых городов тура будет опубликован в ближайшее время", – указано на сайте.

Примечательно, что накануне Сабурова концерты отменили в Израиле. В частности, украинцы обратились к организаторам шоу с просьбой не разрешить путинисту зарабатывать кровавые деньги, и призыв был услышан.

Напомним, что комик уже дал концерт в Лос-Анджелесе, на котором ввязался в спор со зрителем из-за войны в Украине. Сабуров заявил, что он молчит о войне, потому что имеет свои страхи.

Еще одно выступление путиниста закончилось скандалом из-за украинской активистки. Украинка выбежала на сцену в белом платье с красными пятнами, на что путинист поинтересовался, это "критические дни" или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на последнем мероприятии артиста в США один из зрителей поинтересовался у пропагандиста, почему тот оскорбил украинку. Его грубо вывели из зала под одобрительные возгласы россиян.