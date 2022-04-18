На концерте Сабурова в Нью-Йорке казах вступился за украинку, а россиян обозвал фашистами. Его грубо вывели из зала

На концерте российского комика Нурлана Сабурова в Нью-Йорке казах вступился за активистку из Украины, над которой артист неудачно пошутил на предыдущем выступлении. Смелого зрителя тут же грубо вывели из помещения.

Ответа от звезды зал так и не дождался, ведь Сабуров поддерживает пророссийскую позицию и убийства украинцев. С роликом можно ознакомиться на YouTube-канале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время одной из шуток комика зритель спросил у знаменитости, зачем он оскорбил активистку из Украины на прошлом концерте и почему поддерживает фашистов, убивающих украинцев.

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На казаха сразу набросились три охранника, скрутили его и вывели под одобрительные крики и аплодисменты россиян в зале.

Под свист зрителей парень еще успел прокричать, что российская армия убивает казахов и украинцев, пока его не "спустили" по лестнице.

"Нурлан Сабуров платит налоги России. Россия спонсирует фашистскую армию, а эта фашистская армия убивает народы Казахстана и Украины", – сказал он.

Напоследок активист обратился к охранникам, ожидавшим у выхода, со словами "благодарности". Он подчеркнул, что лучше бы крепкие мужчины бросили свои силы на борьбу с фашистами из РФ.

Следует добавить, что перед концертом путиниста под залом собрались десятки украинцев с флагами, плакатами и другой украинской символикой, устроив гостям Сабурова "коридор стыда".

Активисты кричали любителям спонсировать геноцид об убитых детях, зверствах оккупантов и диктатора Путина, но те в ответ смеялись и показывали средние пальцы.

Напомним, что комик уже дал концерт в Лос-Анджелесе, на котором ввязался в спор со зрителем из-за войны в Украине. Сабуров заявил, что молчит о войне, поскольку у него есть свои страхи.

А на выступлении в Сиэтле украинцы пытались поговорить с комиком, чтобы узнать его позицию по поводу войны. Однако путинисты всячески мешали им: перебивали, не пускали в зал.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущий концерт Сабурова закончился скандалом из-за украинской активистки. Украинка выбежала на сцену в белом платье с красными пятнами, на что путинист поинтересовался, не критические ли дни у нее.