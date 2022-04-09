'Почему проглотил язык и молчишь?': стендап-комик Сабуров разругался со зрителем на концерте из-за войны в Украине

Известный стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, отправившийся в США на концерты, разругался со зрителем во время своего выступления в Лос-Анджелесе. Мужчина поинтересовался у шоумена его позицией по поводу российско-украинской войны, на что тот на повышенных тонах ответил.

Соответствующее видео было опубликовано в разных Telegram-каналах. Отметим, что артист, оставшийся без работы после закрытия шоу "Что было дальше?", уехал из России в Америку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных кадрах можно увидеть, как концерт Нурлана Сабурова был приостановлен из-за того, что один из зрителей обратился к нему на русском языке с просьбой обозначить свою позицию о войне в Украине.

Видео дня

"Нурлан, а почему ты молчишь? Выскажись против. Почему ты проглотил язык и молчишь? Если ты зассал, то так и скажи: "Я боюсь сказать: "Нет!", – воскликнул зритель.

На заданный вопрос шоумен резко и эмоционально ответил, отметив, что у него есть на то свои причины и он никому ничего не должен.

"Да. Так и есть, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете? Успокойтесь. Никто не обязан (высказывать свою позицию. – Ред.). Я ценю ваши эмоции, но не стоит обесценивать меня", – сказал стендап-комик.

После этого мужчина вышел из зала со словами: "Когда-то ты был моим кумиром, слуга страха".

Инициативу вывести на разговор о войне в Украине поддержал и другой зритель из зала, который указал Сабурову, что в украинских городах умирают дети, и ему стоит определиться, на чьей он стороне.

"Во-первых, я искренне соболезную. Я тоже человек. Да, я пид*р, во мне масса минусов, но я не дебил. Когда вижу эти кадры, я не считаю, что так и должно быть. Ты кого из меня делаешь? Я сочувствую, у меня есть семья, свои дети. Ты думаешь, я сплю, ты думаешь, что я такой урод? Вы кого из меня делаете?" – возмутился Сабуров.

Добавим, что еще в начале года казахстанский стендап-комик объявил о турне по США, планируя посетить Сиэтл, Чикаго, Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анджелес.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что рэпер Моргенштерн получил гражданство Израиля, телеведущий Иван Ургант продал недвижимость в России, а рэпера Face признали иноагентом в стране-агрессоре.