В Израиле отменили концерты комика Нурлана Сабурова, шутившего об убитых украинцах

В Израиле отменили четыре концерта российского комика Нурлана Сабурова, который на выступлениях в США шутил над геноцидом украинцев. Компания, организовывавшая шоу путиниста, заявила, что не поддерживает взгляды звезды.

Об этом Bezalel Events написали в своем Facebook. Россияне в Израиле, ожидавшие стендапа с 2019 года, уже начали получать обратно потраченные средства на билеты (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Причиной отмены концертов стало аморальное поведение комика во время выступлений в Штатах, где он и другие русскоговорящие зрители игнорировали вопросы украинцев, показывали им непристойные жесты, выгоняли из зала, запрещали украинскую символику и шутили над убийствами мирных людей.

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По этой причине украинцы в Израиле обратились к организаторам шоу с просьбой не разрешить путинисту зарабатывать кровавые деньги, и призыв был услышан.

Компания Bezalel Events в своем обращении к клиентам заверила, что не поддерживает войну в Украине, а также хочет избежать конфликта между украинцами и россиянами, поэтому концерты Сабурова отменили.

"Никто из сотрудников нашей компании не поддерживал несправедливую войну, развязанную президентом Путиным против Украины. У нас есть родственники и близкие друзья, пострадавшие от этой ужасной войны, за которых мы очень беспокоимся", – говорится в сообщении.

В Bezalel Events добавили, что 2000 человек, которые приобрели билеты на мероприятие и ждали его с 2019 года, смогут вернуть средства на карту, с которой производилась оплата.

"С другой стороны, на концерт приобрели билеты около 2000 русскоязычных израильтян. Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт внутри израильского русскоязычного сообщества, вызванный приездом комика. Было принято решение отменить концерты Нурлана Сабурова", – сообщили организаторы.

Напомним, что комик уже дал концерт в Лос-Анджелесе, на котором ввязался в спор со зрителем из-за войны в Украине. Сабуров заявил, что он молчит о войне, потому что имеет свои страхи.

Еще одно выступление путиниста закончилось скандалом из-за украинской активистки. Украинка выбежала на сцену в белом платье с красными пятнами, на что путинист поинтересовался, есть ли у нее критические дни.

Как сообщал OBOZREVATEL, на крайнем мероприятии артиста в США один из зрителей поинтересовался у пропагандиста, почему тот оскорбил украинку. Его грубо вывели из зала под одобрительные возгласы россиян.