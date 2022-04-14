'Это месячные?': Нурлан Сабуров оскандалился неудачной шуткой во время перформанса, посвященного убитым украинкам

Известный стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров, отправившийся в США на концерты, оскандалился неудачной шуткой о перформансе в поддержку Украины. Во время крайнего выступления к звезде подбежала активистка с красными пятнами краски на белом платье, символизирующими кровь убитых украинок, на что услышала комментарий: "Извините, это месячные?"

Фраза Сабурова вызвала положительную реакцию в зале, где находилась преимущественно российская аудитория. Украинские звезды уже выразили свои эмоции относительно неуместной "шутки" казаха. С видео можно ознакомиться на YouTube-канале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Уже не первый раз во время стендапа Сабурова за границей украинцы поднимают тему российской войны и пытаются рассказать гражданам РФ в Штатах о зверствах оккупантов. В частности, перед выступлением в Сан-Франциско была организована мирная акция с плакатами и фотографиями из Бучи.

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Во время концерта на сцену к артисту выбежала активистка в длинном белом платье, на котором нарисовали красные пятна, символизировавшие кровь убитых, раненых, замученных и изнасилованных русскими извергами украинок.

Дождавшись, пока девушку подхватят за руки несколько охранников, Нурлан выдал совершенно неуместную шутку о критических днях. "Извините, это месячные? Что происходит?" – сказал он, чем вызвал восхищенные возгласы и смех в зале.

На ролик уже отреагировали украинские знаменитости, выразив свои эмоции от сказанного комиком. В частности, молель Даша Астафьева показала Сабурову средний палец в своих Instagram-stories.

"Ну ты и х*йло еб*ное. Шутка о месячных в твоем г*вноспиче окончательно убила в тебе человека. А мужчины там и не было. И такие же люди, что приходят на эти концерты и смеются, вы до конца своей жизни, с*ки, в крови", – написала она.

Также высказалась украинская телеведущая Маша Ефросинина, заявившая, что публика в зале и сам комик достойны быть частью народа "вырожденцев".

Кроме того, звезда показала сообщение своей подписчицы, которая была участницей акции перед концертом. В нем говорится, что россияне смеялись в лицо украинцам, когда им показывали фотографии убитых и замученных людей в Буче.

Напомним, что комик уже дал концерт в Лос-Анджелесе, на котором ввязался в спор со зрителем из-за войны в Украине. Сабуров заявил, что он молчит о войне, потому что имеет свои страхи.

Как сообщал OBOZREVATEL, на выступлении в Сиэтле украинцы также пытались поговорить с комиком, чтобы узнать его позицию по поводу войны. Однако путинисты всячески мешали им: перебивали, не впускали в зал и т. п.