Россияне размечтались о возвращении Пугачевой и ее большом концерте: Галкин поставил их на место

Россияне выдали очередной бред о якобы возвращении певицы Аллы Пугачевой и ее детей в страну-террористку. Более того, информатор российских медиа даже нафантазировал предстоящий концерт примадонны, ради которого она якобы готова забыть о своей антивоенной позиции.

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Муж исполнительницы Максим Галкин почти мгновенно опроверг вброс пропагандистов. Он дал понять в Instagram, что их новость – очередной фейк.

"Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Ради этого она вместе с детьми приедет договариваться на родину в конце августа. Плюсом будет пытаться решить вопрос с иноагентством Галкина", – анонсировал один из Telegram-каналов.

По информации медиа, примадонна запланировала недельный визит, во время которого просмотрит площадки для концерта и "взвесит все за и против". Об этом россиянам вроде бы рассказал продюсер Сергей Дворцов после общения с окружением певицы.

У Галкина на анонс пропагандистов нашлось одно слово: "Фэйк". Позже он дал расширенный комментарий, где разнес ресурс за ложь.

"Выдумки от начала до конца. Из чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?" – спросил юморист.

Примечательно, что только недавно Пугачева четко заявила, что не будет петь, пока где-то гремят выстрелы. Однако об Украине звезда не упомянула.

Ранее OBOZ.UA писал, что Верка Сердючка на проукраинском фестивале в Латвии поклонилась со сцены Пугачевой, а затем показала общее фото. Оно вызвало разную реакцию в сети.

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