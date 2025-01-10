В елочных веточках, но без памятника: жена Виталия Белоножко показала его могилу. Фото, видео

В четверг, 9 января, прошел ровно год с тех пор, как отошел в засветы народный артист Украины Виталий Белоножко. Вдова эстрадного певца, исполнительница Светлана Белоножко посетила его могилу на Байковом кладбище и показала, как она выглядит.

Видео дня

Соответствующие кадры появились на Facebook-странице 67-летней знаменитости. Она с дрожащим голосом обратилась к покойному мужу и отметила, что в день годовщины его смерти на кладбище собрались все близкие.

Могила Виталия Белоножка застелена большим количеством елочных веточек, а в вазах с водой стоят букеты ярких цветов. Однако на месте захоронения звезды не установлен памятник. На опубликованных фото можно увидеть, что вместо него стоит деревянный крест, рядом с которым расположена большая фотография народного артиста.

"Сегодня были у Виталика на Байковом кладбище. Все рассказали ему, поделились воспоминаниями. Потом собрались на поминальный обед. Какие же все-таки замечательные друзья у Виталика, как было с ними тепло и уютно! Нумеролог сказала что он был рядом с нами. Светлая память нашему неповторимому Виталию", – написала певица.

Дополнительно, Светлана Белоножко показала видео, где можно увидеть, как она кладет большой букет розовых роз на могилу мужа. Со слезами на глазах она обратилась к исполнителю: "Покойся с миром. А мы тебя любим и всегда будем любить".

Напомним, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец" Виталий Белоножко отошел в вечность 9 января 2024 года из-за остановки сердца.

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