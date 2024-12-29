Зибров рассказал, поддерживает ли связь с женой Белоножко и какая загадочная ситуация произошла после смерти лучшего друга

Украинский эстрадный певец Павел Зибров раскрыл, что после смерти одного из лучших друзей – Виталия Белоножко – старается поддерживать связь с его супругой Светланой. Однако часто покойный товарищ напоминает о себе в повседневной жизни артиста.

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Виталий Белоножко и Павел Зибров дружили более 35 лет и были "настоящими братьями по сцене и жизни". Чтобы не оставлять жену певца, умершего 12 января от остановки сердца, одну, артист периодически приглашает женщину совместно провести время на концертах или благотворительных мероприятиях. Об этом знаменитость признался в интервью "Коротко про".

"Его внезапная смерть стала огромным потрясением для меня. Но даже теперь, когда его нет рядом, я не перестаю поддерживать связь с его семьей. Мы общаемся со Светланой, я стараюсь быть рядом, когда это нужно. Мы вместе ездим на концерты, в том числе на благотворительные выступления для детей, воинов, переселенцев и раненых бойцов. Искренне благодарен семье Белоножков и лично Светлане, которая организовала очень важный, красивый, мелодичный, щемящий вечер памяти Виталия и я с большим уважением принял участие и спел песню из его репертуара "Яблуневий туман", – поделился Павел Зибров.

Певец все 35 лет дружбы много времени проводил с семьей Белоножков и до сих пор помнит, как формировалось их семейство. "Всегда пытались быть рядом: брали один большой номер, где было несколько комнат, и проводили вечера за искренними разговорами. Во время поездок мы открывали друг другу душу, смеялись, пели. Виталий был душой компании, человеком невероятной энергии, юмора и теплоты. Его бархатный баритон, искренность, жизнерадостность и доброта навсегда останутся в моей памяти и сердце", – отметил певец.

Именно с этим баритоном у него случилась загадочная ситуация в студии звукозаписи. Артист как раз работал над новой аранжировкой, когда в процессе пения заметил, что его голос невероятно похож на тембр лучшего друга.

"Это заметил и звукорежиссер Геннадий Пугачев, который сказал: "Павел Николаевич, у вас уже несколько дублей, но ваш голос звучит просто как у Виталика, один в один. Попытайтесь изменить манеру или тембр, сделать что-то иначе". Я действительно пытался, но каждый раз, когда начинал петь, чувствовал, будто за мной, у микрофона, стоит мой друг Виталий Белоножко. Это было так, будто мы исполняли эту песню дуэтом. Ощущение было настолько сильным и реальным, что даже после записи у меня осталось впечатление, будто мы вместе, как когда-то, поем бок о бок", – поделился артист.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Белоножко удивила, что ей казалось 9 дней после смерти мужа. По словам звезды, она чувствовала, будто ее кто-то гладит по голове. Сын говорил, что с мамой не все хорошо.

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