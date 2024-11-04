Светлана Белоножко удивила, что ей мерещилось 9 дней после смерти мужа: сын говорил, что с мамой не все в порядке

Заслуженная артистка Украины Светлана Белоножко поделилась, что в течение 9 дней после смерти мужа, эстрадного исполнителя Виталия Белоножко ей мерещились странные вещи. По словам звезды, она чувствовала, будто ее кто-то гладит по голове.

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Об этом 67-летняя артистка рассказала в интервью для программы "Сніданок з 1+1". Ее старший сын начал беспокоиться, что со звездной мамой не все в порядке.

"С самого начала это вообще было невозможно. До 9 дней я то ли спала, то ли не спала, то ли грезила. Меня все время кто-то гладил по голове. Я все время хотела поймать ту руку, а ее нет. А потом, после 9 дней, как-то легче стало", – призналась певица.

По словам Светланы Белоножко, в какой-то момент ее старший сын Георгий начал говорить младшему – Евгению: "С мамой, пожалуй, какой-то непорядок". Состояние исполнительницы сильно обеспокоило родных. Звезда отечественного шоу-бизнеса призналась, что именно близкие помогли ей восстановиться и пережить потерю.

"Знаете, что дает такую поддержку? Моя семья. Мои два сына, невестка Марина, внуки Виталий и Светланка. Они невероятны", – поделилась знаменитость.

Напомним, 9 января 2024 года ушел в засветы украинский певец, основатель и организатор Международного фестиваля семейного творчества "Мелодія двох сердець" Виталий Белоножко. Его жизнь оборвалась в возрасте 71 года из-за остановки сердца.

Ранее OBOZ.UA писал, что Светлана Белоножко рассказала, как зарабатывает после смерти мужчины и сколько денег тратит на себя.

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