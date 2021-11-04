Родился в бедной семье, работал в полиции: что известно о новом мэре Нью-Йорка

В Нью-Йорке, США, 2 ноября впервые за восемь лет состоялись выборы мэра, победу на которых одержал кандидат от демократов Эрик Адамс. Политик вырос в бедной семье и прошел сложный путь становления, однако он стал надеждой не только для города, но и для будущего Демократической партии.

Что известно, о человеке, который возглавит один из крупнейших мегаполисов мира с 1 января 2022 года, пишет La Repubblica. Издание назвало Адамса вундеркиндом, справившимся со всеми трудностями на выборах. Он победил с 40%-ным перевесом над своим оппонентом. Это не случайный отрыв: Адамс всегда, начиная с 1992 года, был человеком сквозных союзов. Он противоречив, популярен, выступает против излишеств политкорректности, за отношения города с деловым миром, решительно настроен против преступности. Короче говоря, он продемонстрировал силу центристского послания.

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Прежде всего, отмечает издание, его любят за заразительную улыбку, энергию и драйв. Учитывая момент, в котором оказался город в постсоветское время, газета "Нью-Йорк Таймс" назвала его самым важным мэром за последние 50 лет. А также самым влиятельным из-за его чрезвычайной разветвленности в местной политике, что является преимуществом для того, чтобы с 1 января столкнуться с двойной исторической миссией в качестве мэра города:

первая: поставить Нью-Йорк, находящийся в очевидном упадке, на ноги. Поскольку на улицах города наблюдается невероятный разгул преступности.

Вторая: предложить центристскую перспективу своей партии, перегруженной и сбитой с толку экстремизмом.

Брет Стивенс, правый обозреватель New York Times, убежден, что Адамс может стать кандидатом в президенты. Он также оптимист, в духе того старого позитивного образа Америки, который оспаривают левые активисты, отрицающие роль США как страны возможностей.

"Я здесь, потому что я достиг мечты, американской мечты: я стал мэром", – сказал, расстрогавшись, Адамс в ночь своей победы.

Ввиду тяжелого детства Адамса, вероятность того, что он станет мэром, казалась невозможной. Его родители эмигрировали в Нью-Йорк из сегрегированной Алабамы 1950-х годов. Отец – алкоголик, работал в мясной лавке, а мать, уборщица, в итоге одна растила шестерых детей в Бушвике, Бруклин, в кишащей крысами квартире.

Мать копила деньги, ей удалось купить дом и переехать в Квинс на юге Ямайки. Там не было крыс, но были банды, и в 14 лет Эрик вступил в одну из них – 7-Crowns. Через год его арестовали за кражу телевизора у Мики, проститутки, которой он и его брат предложили защиту. Его арестовали и жестоко избили полицейские. Пережитое травмировало будущего мэра. Повзрослев, он занимался всем – от механика до мойщика стекол на светофорах. Благодаря матери, он выучился, получил степень магистра в Университете Марист.

Адамс работал с преподобным Дотри, чернокожим активистом, который призывал учеников вступить в полицию, чтобы изменить ее изнутри. Эрик прислушивался к советам. В 1984 году он поступил на службу и параллельно с патрульной работой начал заниматься профсоюзной деятельностью. Влиятельная Ассоциация патрульных выступила против него, однако Адамсу удалось привлечь к себе внимание.

Издание отмечает, что в 2006 году, уже в звании капитана, он ушел из полиции после 22 лет службы. Адамс решил баллотироваться в сенат штата и победил. Однако сблизился с сомнительными личностями, такими как Кларенс Норман, депутат парламента штата, попавший в тюрьму за вымогательство у местных судей. Адамс работал над проектом реформ вместе с Хакимом Джеффрисом, вместе с ним был избран в собрание штата и вскоре попал в Вашингтон.

Сегодня он занимает пятое место в иерархии Демократической партии и является возможным преемником Нэнси Пелоси на посту спикера Палаты представителей. Однако во время праймериз разгорелся скандал, связанный с предполагаемым упущением налогов при сдаче квартиры. Дело удалось уладить, однако Джеффрис на праймериз поддержал Майю Уайли, кандидата от левых.

Адамс понял, что для победы он должен привлекать знаменитостей: его видели с сестрами Кардашьян или с Энтони Скарамуччи (бывший советник Трампа) или Полом Замполли, владельцем модельного агентства, которое познакомило Меланию с Дональдом Трампом.

Политик обещает реформу полиции, но хочет вновь ввести обыски на предмет оружия – мера, ненавистная левым.

"У вас есть время до декабря, чтобы встать в очередь, потому что в одном вы можете быть уверены: с 1 января вечеринка закончится", – сказал Адамс после победы, обращаясь к молодежи из современных банд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 38-летняя уроженка Черновцов Инна Верников после проведения местных выборов в Нью-Йорке вошла в состав городского совета от района Бруклин, что охватывает Брайтон Бич. Вместе с родителями она эмигрировала в Штаты в 12 лет и построила успешную адвокатскую карьеру.