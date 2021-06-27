В Британии выпустили монету в честь покойного принца Филиппа

Королевский монетный двор Великобритании презентовал коллекционные монеты, посвященные памяти принца Филиппа – супруга Елизаветы II, который скончался в апреля 2021 года в возрасте 99 лет.

Так, они выступили две монеты номиналом пять фунтов стерлингов серого и бронзового цветов, где изображен профиль принца Филиппа, годы его жизни (1921-2021) и полный королевский титул. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

"Монету представили в День вооруженных сил в знак признания лет службы герцога на флоте и поддержки Ее Величества Королевы", – сообщили представители.

Видео дня

Как оказалось, принц Филипп лично утверждал дизайн монет еще перед своей смертью. Стоимость монет стартует от 92,5 фунта стерлингов (3 500 грн). Коллекционные монеты можно приобрести на сайте Королевского монетного двора Великобритании, в отделениях британской королевской почты либо в специализированных магазинах.

Напомним, что герцог Эдинбургский умер 9 апреля, за несколько месяцев до своего 100-летия. В конце февраля он был госпитализирован в лондонскую больницу. Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля, из-за ограничений на них присутствовало не более 30 человек. Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

Как сообщал OBOZREVATEL, королева Великобритании Елизавета II в скором времени может покинуть Букингемский дворец. Такое решение объясняется тем, что после смерти своего супруга она намерена перебраться в Виндзорский замок.