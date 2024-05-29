Куда сбежала и чем занимается скандальный экс-пресс-офицер ГПСУ Иванна Плантовская: стиль жизни стал еще гламурнее

Бывший пресс-офицер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Иванна Плантовская, которую в 2023 году со скандалом уволили из-за неуместных фото и гламурного образа жизни, продолжает кичиться фото с курортов. Большую часть времени она проводит в Польше, откуда ездит на отдых.

У скандальной украинки есть бойфренд, катающийся по элитным курортам с любимой. OBOZ.UA расскажет и покажет, как изменилась Плантовская и что она транслирует в своих соцсетях после грандиозного скандала с неуместными кадрами с отдыха и многочисленными путешествиями в разгар полномасштабной войны.

Итак, в 2023 году экс-пресс-офицер пыталась убежать от осуждения из Одессы в Житомир, но впоследствии бросила эту идею и уехала из Украины. Свои расшатанные скандалом нервы Плантовская отправилась залечивать на солнечные Мальдивы.

Освободившись от такой обязанности, как работа в ГПСУ, у украинки было достаточно времени, чтобы осуществить мечту – увеличить грудь. Это она сделала в Турции.

Основное место жительства Плантовской – Варшава. Иногда в ее профиле появляются фотографии из Парижа, Одессы, Доминиканы и Кипра, где украинка просматривает недвижимость.

Сейчас в ее жизни много развлечений и гламура, чем было в 2022 году: празднование дня рождения в клубе, брендовая одежда, спорткары, отдых на берегу моря несколько раз в год и т.д.

Войны в профиле скандалистки немного. К примеру, на день рождения она пожелала родной земле мира и попросила для себя добра.

Ранее OBOZ.UA писал, что Плантовская ответила на хейт украинцев и как пыталась поучать критиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!