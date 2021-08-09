'Уникальный случай': певицу МакSим переводят из реанимации в палату

Российскую певицу МакSим (Марину Абросимову), которую госпитализировали в середине июня с пневмонией, переводят из реанимации в обычную палату. Однако точную дату выписки из больницы пока не называют.

Директор певицы Маргарита Соколова отметила, что выписка "не за горами". Об этом она написала на личной странице в Instagram.

"И вы, и мы ждали с нетерпением эту радостную новость. Ваша любимая артистка идёт на поправку. Сегодня к вечеру ее переводят в обычную палату. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай", - сообщила она.

Несмотря на это, певице понадобится много времени, чтобы восстановиться.

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"Силы необходимо восполнять, энергии ещё недостаточно, но она способна самостоятельно ходить, кушать, общаться. Петь и летать на самолётах ей пока запрещено. На какой срок? Будет понятно по самочувствию и по тому, как будет идти процесс восстановления легких", - написала Соколова.

Спустя пару часов после сообщения Соколовой на личной страничке МакSим появился пост от ее имени, в котором она поблагодарила врачей и фанатов, а также рассказала о своем самочувствии.

"Когда врачи спросили меня, сколько, по моему мнению, я пролежала в коме, я сказала два дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.

Полеты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу", – написала певица.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что состояние 38-летней Марины Амбросимовой улучшилось, она полностью пришла в себя.