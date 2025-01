Умерла 78-летняя певица Марианна Фейтфулл, которая влюбила в себя Мика Джаггера

В четверг, 30 января, в возрасте 78 лет оборвалась жизнь британской певицы Марианны Фейтфулл. Артистке удалось добиться популярности в 1960-х, когда она выпустила сингл As Tears Go By, одним из авторов которого был участник группы The Rolling Stones Мик Джаггер, который имел с исполнительницей романтические отношения.

Видео дня

Как отмечает издание People, трагическую новость сообщил пресс-секретарь знаменитости. Пока причины ухода певицы в засветы остаются неизвестными.

"С большой грустью мы сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фейтфулл. Она мирно умерла в Лондоне, находясь в окружении своей любящей семьи. Нам ее будет очень не хватать", – отметил представитель звезды.

Смерть Марианны Фейтфулл стала болезненной утратой для рок-музыканта Мика Джаггера, который в молодые годы имел четырехлетний роман с певицей. Он почтил память бывшей избранницы в своем Instagram, поделившись несколькими архивными кадрами.

"Я был очень расстроен, когда узнал о смерти Марианны Фейтфулл. Она была частью моей жизни в течение длительного времени. Она была прекрасным другом, прекрасной певицей и замечательной актрисой. Ее всегда будут помнить", – написал звезда.

Певица родилась 29 декабря 1946 года в Лондоне. Свою творческую карьеру Марианна Фейтфулл начала в 1960-х, исполняя разнообразные композиции в заведениях. Однажды она посетила вечеринку по случаю выхода альбома The Rolling Stones, где познакомилась с менеджером группы – Эндрю Лугом Олдемом. Эта встреча стала для артистки судьбоносной, ведь продюсер смог раскрыть ее талант, так что в 1964 году состоялась премьера ее первой песни As Tears Go By. Композицию, попавшую в пятерку самых популярных в Великобритании, написали Кит Ричардс и Мик Джаггер. После первого прорыва Марианна Фейтфулл выпустила еще несколько успешных работ, среди которых: This Little Bird, Summer Nights и Come and Stay With Me. Весной 1995 года она вышла замуж за художника Джона Данбара, с которым имела общего сына, однако их отношения были не слишком длительными.

Дело в том, что уже в следующем году после свадьбы между Марианной Фейтфулл и Миком Джаггером разгорелся роман, что не обошелся без громких скандалов. В 1967-м певица, которой тогда было 20 лет, попала в заголовки газет после вечеринки с большим количеством наркотиков, что проходила в доме одного из участников The Rolling Stones. Полиция нашла исполнительницу голой, однако она прикрывала тело с помощью ковра. Представители правоохранительных органов задержали организаторов гуляний, среди которых был и Мик Джаггер, однако Фейтфулл осталась на свободе. Каждый день артистка появлялась в зале суда, чтобы поддержать избранника. Их отношения закончились в 1970 году. Певица обвинила рок-музыканта не только в разрыве, но и резком падении ее карьеры.

Однако этот роман вдохновил Мика Джаггера на написание нескольких песен для группы, среди которых Sympathy to Devil, Wild Horses, I Got the Blues и даже полноценный альбом Beggars Banquet.

А вот в жизни Марианны Фейтфулл после разрыва начался сложный период. В течение нескольких лет она была зависима от наркотиков и даже жила на улице. Восстановить карьеру звезде удалось в 1979 году, когда она выпустила альбом Broken English. Ее голос заметно изменился из-за постоянного употребления алкоголя и наркотиков, поскольку стал более хриплым. Однако певица стремилась вернуть былую популярность и изменила стиль музыки на джаз, создав альбом Strange Weather. В последние годы ее голос зазвучал в фильме "Дюна" и Wild Summon.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что умер культовый французский режиссер Бертран Блие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!