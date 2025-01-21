Умер культовый французский режиссер Бертран Блие

В возрасте 85 лет оборвалась жизнь легендарного французского режиссера Бертрана Блие. Он сделал неоценимый вклад в индустрию кинематографа, создав фильмы "Холодные закуски", "Вечернее платье", "Вальсирующие" и многие другие.

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Как отмечает France 24, ссылаясь на слова сына деятеля культуры, он отошел в засветы в собственном доме. Последние мгновения жизни сценарист провел в окружении жены и детей.

"С большой грустью я узнала о смерти Бертрана Блие. Он был гениальным автором диалогов, в традициях Превера и Одиара", – высказалась об утрате министр культуры Франции Рашида Дати, – "В своих вневременных фильмах он придал знаковые роли некоторым из лучших актеров мира: Жан-Пьеру Марьелю, Жерару Депардье, Миу-Миу, Мишелю Бланку, Изабель Юппер, Патрику Девару, Жозиану Баласко, не забывая о собственном отце. Бертран Блие был великим режиссером, страстным сторонником творческой свободы".

Деятель культуры родился 14 марта 1939 г. в парижском пригороде Булонь-Байанкур. С довольно юных лет он интересовался кинематографом и стал известен в индустрии благодаря нонконформистскому подходу в режиссуре и освещению нетрадиционных тем в своих проектах.

В 1963 году Бертран Блие создал фильм "Гитлер? Не знаю такого", который стал началом его успешной карьеры. Наибольшей популярности режиссер достиг в 1974-м, когда на экраны вышла его работа "Вальсирующие". Этот проект сыграл важное значение не только для деятеля культуры, но и для нескольких знаменитых актеров, среди которых Жерар Депардье, Патрик Девара и Миу-Миу. Фильм стал настоящей сенсацией того времени, ведь Бертран Блие использовал в нем довольно острый юмор.

В 1979 году режиссер получил свой первый "Оскар" за кинокартину "Приготовьте ваши носовые платки". Его проект "Слишком красива для тебя" получил Гран-при на фестивале в Каннах, а также три награды французской премии "Сезар".

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