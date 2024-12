Умерла 69-летняя мама Эминема: почему рэпер обижался на нее и как отреагировал на трагедию

Из жизни ушла Дебби Нельсон, мать американского рэпера Эминема, чьи непростые отношения с сыном стали широко известны благодаря текстам его хитов. Ей было 69 лет.

Представитель исполнителя Деннис Деннехи подтвердил смерть Нельсон в электронном письме 3 декабря, сообщает The Guardian. Он не указал причину смерти, хотя женщина долго боролась с раком легких.

Образ в песнях

Нельсон была знакомой фигурой в текстах звезды, начиная с самого первого релиза. Хотя впоследствии Дебби возражала в суде, что ее изображение наркозависимой и имеющей нестабильное влияние на жизнь сына не совпадает с реальностью. В частности, в песне "My Name Is", первом сингле своего прорывного альбома The Slim Shady LP 1999 года, Эминем, чье настоящее имя Маршалл Метерс, читает рэп: "Я только что узнал, что моя мама употребляет больше наркотиков, чем я. Я сказал ей, что вырасту и стану известным рэпером. Запишу пластинку о наркотиках и назову ее в честь нее".

Иск матери против сына

В сентябре того же года женщина подала иск против сына, утверждая, что он оговорил ее в тексте песни и в многочисленных интервью, связанных с выходом альбома. Она требовала 10 миллионов долларов возмещения ущерба, хотя в 2001 году дело было урегулировано всего на 25 тысяч долларов, причем судья постановил, что 23 354 доллара пойдут на гонорар ее бывшему адвокату, оставив Нельсон лишь 1 646 долларов, пишет The Independent.

После того, как судебное дело было урегулировано, Эминем отреагировал на иск в своей, пожалуй, самой известной песне о матери, "Cleanin' Out My Closet" 2002 года. Припев песни повторяется: "Прости, мама. Я никогда не хотел причинить тебе боль. Я никогда не хотел заставить тебя плакать. Но сегодня я убираю в своем шкафу".

Далее рэпер вспоминает, что "видел, как [моя] мама глотает на кухне таблетки, отпускаемые по рецепту", и обвиняет ее в том, что она намеренно сделала его больным, говоря, что он был "жертвой синдрома Мюнхаузена". "Всю жизнь меня заставляли верить, что я болен, хотя я не был болен", – говорится в строках.

Реакция рэпера и семьи

Сводный брат знаменитости по имени Нейтан отреагировал на смерть их матери, написав в своих Instagram-stories, написав, что его переполняют "ненависть и смешанные эмоции". "Нейт" Метерс, диджей и музыкальный продюсер, тоже имел непростые отношения с Дебби, закончившиеся тем, что Эминем получил опеку над своим братом. Отец Нейта, Фред Самра, был одним из бойфрендов Нельсон после того, как отец Эминема покинул артиста, когда тот был еще младенцем.

Сам рэпер публично проигнорировал новость о смерти матери. Между тем, на его странице в соцсетях фанаты массово пишут слова сочувствия.

