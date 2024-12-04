Уменьшилось более чем на 6 млн жителей: названа точная численность населения Украины на сегодня

На сегодняшний день численность населения Украины составляет 35,8 миллионов человек, то есть с 2022 года она снизилась более чем на 6 миллионов. А к 2051 году количество людей, проживающих в нашей стране, может уменьшиться до 25,2 миллиона человек.

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Причиной такого сокращения населения Украины является война с РФ. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на данные Института демографии и проблемы качества жизни Национальной академии наук.

Он отметил, что такая сложная демографическая ситуация требует реакции от государства, поэтому в 2023 году был принят Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению права военнослужащих и других лиц на биологическое отцовство (материнство)".

Им были созданы для защитников и защитниц Украины государственные гарантии возможности иметь детей в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции. Речь идет о сохранении их репродуктивных клеток, которое для военных оплачивает государство.

"Однако в случае гибели военнослужащих клетки подлежат утилизации, что вызвало общественный резонанс из-за несоответствия ст. 16 Конституции о сохранении генофонда нации. Для решения этого вопроса я, как уполномоченный ВР Украины по правам человека, предложил заложить расходы в бюджете на криоконсервацию репродуктивных клеток", – написал омбудсмен.

В государственном бюджете на 2024 год такие расходы не предусматривались. Однако сейчас предложения Лубинца уже были учтены и в госбюджете на 2025 год средства на криоконсервацию и сохранение репродуктивных клеток военных даже в случае их смерти предусмотрены.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины отметили, что основными причинами сокращения численности населения Украины станут война, миграция, низкая рождаемость, высокий уровень преждевременной смертности и ряд других факторов. Чтобы минимизировать последствия предполагаемого кризиса, Кабмин утвердил стратегию демографического развития на период до 2040 года.

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