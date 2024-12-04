Украинского чемпиона в СССР хотели утопить, немцы – расстрелять, а Кучма дал полковника: как легендарный атлет шел к вечному рекорду и 'золоту' ОИ

Олимпийский чемпион Рима-1960 в метании копья Виктор Цыбуленко был человеком с очень непростой судьбой, пережив раскулачивание отца, ужасы Второй мировой войны, диагноз врачей, который запрещал ему заниматься спортом, и борьбу за место под солнцем в сборной СССР. Но украинец никогда не опускал руки, выиграв таки "золото" Олимпиады с третьей попытки, и умел заставить улыбнуться любого.

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OBOZ.UA собрала самые интересные и ключевые факты из жизни титулованного легкоатлета, установившего в 50-х вечных рекорд Союза.

УТОПИТЬ МЛАДЕНЦА. Будущий олімпійський чемпіон народився у селі Веприк Фастовского района Киевской области в июле 1930 года. А через год местные активисты решили, что отец Цыбуленко – "кулак" и должен отдать свое имущество в пользу "рабочих и крестьян". А все из-за 20 соток земли и лошадей, которые умерли через три месяца после того, как их забрали в колхоз, где кормили чем придется.

Сам отец не стал ждать, когда его придут раскулачивать, а там – и арестовывать, как часто бывало, поэтому, бросив хозяйство, отправился с женой в Киев, где мог затеряться. А маленький сын остался с бабушкой, что едва не стоило мальчику жизни. Когда из органов заявились забирать имущество "кулака", то увидели в коляске младенца, и один из "бойцов" предложил утопить "маленькое кулачье отродье".

Испуганная до смерти бабушка схватила грудничка и убежала, а потом еще какое-то время прятали будущего чемпиона у соседей. А еще через два года благодаря запасливости своей бабушки Цыбуленко смог пережить голодомор.

ПОСТАВИЛИ К СТЕНКЕ. На момент нападения Германии на СССР 11-летний Виктор жил в Киеве, но после начала войны и мобилизации отца вернулся с мамой в Веприк. Однако во время наступления немцев на столицу, про Цыбуленко-старшего, который охранял на Святошино небольшой аэродром, просто забыли. Как, впрочем и о других рядовых солдатах советской армии.

"Он заступил на смену, стоял с ручным пулеметом. Прошли сутки – его никто не меняет, вторые – смены нет. На третьи мимо аэродрома пробегал какой-то старшина, отец и крикнул ему, дескать, не знаешь, почему меня не сменяют? Старшина на него посмотрел как на призрак и закричал: "Какая смена – немцы в Киеве! Дуй отсюда, да побыстрее!", – вспоминал позже Виктор для 2000.

Отец дождался темноты и добрался до села, а пулемет смазал и спрятал в погребе. А когда немцам понадобился глава колхоза, то староста села пришел к Цибуленко. Отец спортсмена отказался. Но староста пошел к бургомистру, после чего несговорчивого украинца вызвали и в приказном порядке и навязали должность. А после освобождения Киева отца снова призвали в армию, откуда он уже вернулся контуженным и полуслепым.

А самым страшным воспоминанием войны для Виктора был случай, когда его едва не расстреляли. Все началось с того, что в Веприк приехали двое немецких солдат из Фастова заготавливать сено, а заодно пройтись по хатам и набрать продуктов. Свою амуницию и карабин они оставили в сарае Цыбуленко, но пока собирали дань, в село нагрянула жандармерия, которая после объяснений семьи забрала вещи солдат.

"Спустя время солдаты возвращаются – довольные, с полными касками яиц. Но как увидели, что нет формы и карабина, рассвирепели. Меня сразу за полы и к стенке сарая – с криками "партизан!". Мне тогда только 11 лет стукнуло, но на вид можно было и 15 дать. Мать упала на колени, взмолилась, стала рассказывать, что жандармерия приезжала, она все и забрала. Удивительно, но немцы поверили", – рассказывал чемпион.

Уже в детстве проявился талант Виктора в метании. В 14 лет снежки Цыбуленко летели на 60 метров. И мальчик представлял, как точно так же бросает гранаты из своих окопов в немецкие танки. Однако великого чемпиона могло и не быть, ведь после потери сознания и падения с тарзанки сельский фельдшер поставил мальчику порок сердца и запретил заниматься спортом.

Позже диагноз подтвердили во время медкомиссии в железнодорожном училище, из-за чего Виктора не взяли в помощники машиниста, только – в санитарную группу. И еще раз подчеркнули, что ему нельзя заниматься спортом.

Но Цыбуленко забыл про все рекомендации врачей, когда услышал по радио, что чемпионат Киева по метанию гранаты выиграли с результатом 55,75 метра. Сам-то он был способен на большее. Поэтому взял у военрука гранату и с третьей попытки забросил ее за забор школы. А когда измерили расстояние, то оказалось, что это в районе 70 метров.

Военрук понял, какой у парня потенциал и направил его к тренеру по легкой атлетике Владимиру Козловскому, который, по словам Цыбуленко, и открыл ему двери в большой спорт. Правда, для этого пришлось пройти еще одно медобследование. Доктор пристально посмотрела на Виктора, а потом сказала, что порока сердца у него больше нет...

ТРИ НЕРВНЫЕ ОЛИМПИАДЫ. Первое признание пришло к чудом исцеленному Цыбуленко во время открытия киевского стадиона СКА 1 мая 1951 года. Украинец тогда метнул гранату на 89,39 м, что стало рекордом СССР, который за 40 лет до развала Союза никто так и не побил. А когда в силу своего офицерского статуса спортсмен ездил по воинским частям, приходилось подтверждать умение.

В 1952 году СССР дебютировал на Олимпиадах. И ажиотаж вокруг Игр в Хельсинки в Союзе был сумасшедшим. Отбирали жестко – как в плане спортивных результатов, так и политической сознательности.

"Нас приглашали и в ЦК, и беседовали, и в общем, если можно так сказать, накачку давали. "Вы же советские – соцлагерь. Вы должны показать, что вы сильнее, что вы лучше", – вспоминал Цыбуленко, который отправился в Финляндию третьим номером сборной, несмотря на старания московские и питерских тренеров протолкнуть в сборную своих воспитанников.

И в Хельсинки-1952 Виктор показал лучший результат среди советских метателей копья, остановившись в шаге от пьедестала. А завоевать медаль, как позже вспоминал украинский силач, ему помешала халатное отношение руководства команды к экипировки спортсмена и собственная ошибка.

"Сборной СССР пошили специфическую форму. Штаны были настолько широкие, что напоминали казацкие шаровары. Плюс что-то напутали с размерами. У меня был 54-й, а выдали форму на четыре размера больше. А на шиповках на пятках были здоровенные шипы. Ими я на разминке перед финалом зацепился за штаны и здорово подвернул ногу. Позже, конечно, понимал, что нужно было снять костюм и спокойно метнуть копье. Но задним умом мы все умные", – сожалел атлет.

Поэтому, совершая в Хельсинки свою лучшую попытку на 71,72 метра, украинец прыгнул на здоровой правой ноге и метнул фактически с места. В итоге олимпийскому чемпиону он проиграл два метра, а бронзовому призеру – всего 17 см. Конечно, Цыбуленко было очень обидно, ведь он не сомневался, что с разбегу со здоровой ногой показал бы более дальний результат.

Через четыре года на Играх в Мельбурне Цыбуленко таки вырвал бронзовую награду, снова выступив лучше всех советских копьеметателей. Но чувствовал, что еще не до конца раскрыл свой потенциал, ведь коррективы в соревнования внес сильный ветер. Временами его порывы достигали такой силы, что буквально раздирали флаги над ареной. И кто попадал в небольшое затишье, получал преимущество.

Зато в 1957 году спортсмен сумел выбить себе двухкомнатную квартиру в 35 квадратов: "Квартира по тем временам была ого-го – в совминовском доме, потолки 3,5 метра".

На Олимпиаду-1960 в Риме украинец ехал уже в 30-летнем возрасте, который некоторые в СССР считали преклонным, а подрастающее поколение уже подпирало. К тому же незадолго до Игр Виктор травмировал плечо. И тут, по словам атлета, ключевую роль сыграл талант тренера. С 1954 года с метателем работал Зосима Петрович Синицкий, но его в Москве не любили, поэтому в Рим не взяли.

"Меня в Италии курировал личный наставник моего соперника по сборной Кузнецова Леван Григорьевич Сулиев. Как только мы приехали в Рим, он дал мне три дня отдыха. Это был психологический шаг, чтобы я успокоился и был готов к соревнованиям", – считал чемпион.

И в первой же попытке в финале Виктор метнул копье на 84,64 метра, чего соперники от него явно не ожидали. А судья после попытки даже улыбался, потому что нога Цыбуленко остановилась буквально в считанных сантиметрах от заступа. В итоге первая спроба украинца оказалась "золотой". А серебряного призера немца Вальтера Крюгера он обошел аж на 5 метров!

ТАПОЧКИ В ОКНО. Также в советской команде все ценили Цыбуленко за его чувство юмора. И не только в советской. Как-то время легкоатлетических соревнований между сборными СССР и США, которые называли "битвой гигантов", Виктора даже окрестили самым смешным человеком советской команды.

Говорили, что комичные истории сами находили Виктора. Как-то во время Дней дружбы в Китае советские атлеты выступали с показательными выступлениями на аренах нескольких городов. И в каждом из них Цыбуленко безуспешно пытался избавиться от старых тапочек. Просто оставлял их в гостинице, однако внимательные китайцы их все время находили и возвращали.

Как рассказывал призер Олимпийских игр Игорь Тер Ованесян, только уже в поезде на пути к границе с СССР, Цибуленко пошел на крайние меры и просто выбросил тапочки в окно со словами: "Ну, если и после этого они их вернут…"

За победу на Олимпиаде-1960 Цыбуленко получил 15 000 рублей, которые после девальвации 1961 года превратились всего в полторы тысячи. Но не унывал. Еще до своего олимпийского "золота", в 1958 году, он закончил Киевский институт физкультуры и спорта. Позже преподавал в военном училище, с места закидывая гранату на 60 метров. А также работал тренером.

В Советской армии Цыбуленко дослужился до подполковника и ушел в отставку в декабре 1985 года. А уже после обретения независимости указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы ему присвоили звание полковника. Еще и орден вручили "За заслуги" III степени.

И как бы тяжело не было в бурные 90-е, легкоатлет не согласился расстаться со своим "золотом" Рима-1960, хотя ему предлагали очень большие по тем временам деньги – 5 000 долларов: "Меня активно обхаживали. Но я ответил, что буду нищим, милостыню просить, но свою медаль не продам. Даже за миллион долларов! Слишком большой ценой она мне досталась – ценой собственного здоровья".

В 1994 году у выдающего копьеметателя даже нашелся спонсор, который отплатил ему поездку на чемпионат мира среди ветеранов в Австралию, и украинец его благополучно выиграл, в 64 года метнув копье на 41,42 метра.

В свои 77 лет Цыбуленко еще работал заместителем директора детской спортивной школы олимпийского резерва и старался поддерживать форму: "Лопата, коса, топор. У себя в селе, там, где я родился, есть дом, как дача теперь, вот тужа и едем заниматься".

А 19 октября 2013 года в Киеве на 84-м году жизни сердце великого и упорного чемпиона таки остановилось.

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