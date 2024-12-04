'У нас есть новоизбранный президент': спикер Джонсон заявил, что не планирует выносить на голосование предложение Байдена о дополнительной помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не намерен выносить на голосование предложение президента Джо Байдена о дополнительной помощи Украине. По его словам, решение этого вопроса не является прерогативой Байдена.

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Об этом сообщает "Голос Америки". Так, отвечая на вопросы журналистки Голоса Америки Екатерины Лисуновой, Джонсон отметил, что этот вопрос не входит в компетенцию действующего президента.

"Джо Байдену не следует принимать такое решение. У нас есть новоизбранный президент, мы подождем и будем выполнять указания нового главнокомандующего по всему этому. Так что я не ожидаю, что сейчас будет вынесено любое финансирование для Украины", – сказал он.

Ранее Байден обратился в Конгресс с предложением о дополнительных 24 миллиардах долларов финансирования для Украины на 2025 год. Однако, по словам Джонсона, этот вопрос не будет рассмотрен на голосование в Палате представителей в ближайшее время.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты полностью используют 61 миллиард долларов помощи Украине, которую Конгресс США одобрил до конца президентского срока Джо Байдена. Он отметил, что доволен тем, как распределяются расходы по помощи Украине между США и другими партнерами по НАТО.

Накануне стало известно, что США выделяют Украине пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. В него, среди прочего, войдут системы борьбы с беспилотниками и боеприпасы для реактивной артиллерийской системы M142 HIMARS.

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