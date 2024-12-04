'Это критично': Блинкен призвал Украину принять 'непростые, но необходимые' решения по мобилизации

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украине следует принять сложные, но критически важные решения по мобилизации граждан для противостояния российской агрессии. Он подчеркнул, что эти меры необходимы.

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Об этом Блинкен сказал во время пресс-конференции в Брюсселе. Он заявил, что даже при наличии финансовых ресурсов и боеприпасов важнейшим фактором является наличие людей на передовой.

Украине необходимо будет принять сложные решения по дальнейшей мобилизации граждан для отражения российской агрессии, но эти меры необходимы, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мобилизация. Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения", – сказал Блинкен.

Он подчеркнул, что эти решения могут быть непростыми, но они необходимы для эффективной обороны Украины. Также Блинкен добавил, что каждый солдат, мобилизуемый Украиной, должен пройти обучение и получить соответствующее оборудование для эффективного выполнения боевых задач.

Стоит отметить, что в середине октября советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что американские политики из обеих партий давят на президента по этому вопросу.

После этого Владимир Зеленский сделал заявление о том, что в Украине минимальный мобилизационный возраст – 25 лет и проведения мобилизации с 18 лет в ближайшее время не будет. Власть против уменьшения мобилизационного возраста, потому что это опасно.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный также против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства и эту категорию граждан нужно беречь.

Напомним также, что в Верховной Раде приняли закон о запрете мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. За это нардепы проголосовали в начале октября.

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