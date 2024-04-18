Умер отец Ани Лорак – украинский патриот и журналист: певица отреагировала

Украинская певица-предательница родом из Буковины Ани Лорак сообщила о трагедии в семье. В 77 лет скончался ее отец Мирослав Иванович Куек. Причина смерти неизвестна.

Он был патриотом Украины и многое сделал для своей родины. Сначала новость обнародовал член Национального союза журналистов Украины Ефим Гусар в Facebook.

"Улетела светлая душа Мирослава Куека. Куек Мирослав Иванович – поэт, литератор, член НСЖУ, заслуженный журналист Украины, общественно-культурный деятель, отец певицы Ани Лорак (Каролины Куек)", – написал журналист.

Мирослав Куек внес большой вклад в развитие Украины. С 1972 года он работал журналистом. Затем отец Лорак возглавил отдел кицманской райгазеты "Свободная жизнь", был редактором многих литературных и краеведческих книг, автором поэтического сборника "Священний дар любов" и ряда песен.

Украинец удостоен благодарности Президента Украины (1999) и Государственной стипендии выдающимся деятелям в области культуры (2003), был лауреатом литературно-художественной премии им. Виктора Зубаря.

"Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце", – написала Ани Лорак, которая не сможет приехать в Украину из-за своей пророссийской позиции. Пост она сопроводила архивным фото с Мирославом Куеком.

В открытых источниках можно найти информацию о том, что журналист был сознательным гражданином и патриотом Украины. За общественную работу в национально-демократическом направлении Мирослава Куека отмечено памятными медалями "70-летие Украинской Повстанческой Армии", "100 лет со дня рождения Проводника Организации Украинских Националистов Степана Бандеры", а также "Украина. За особые заслуги".

В 2018 году он был награжден медалью Всеукраинского союза ветеранов и работников силовых структур "Звитяги" – "За верность традициям" II степени.

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