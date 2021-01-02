Помер Володимир Коренєв, виконавець головної ролі у фільмі 'Людина-амфібія'

Помер російський актор Володимир Коренєв, який зіграв головну роль у відомому фільмі "Людина-амфібія".

Про смерть артиста повідомила в Інтерфакс його донька Ірина Коренєва. Причиною смерті Коренєва став коронавірус.

Як виявилося, перед смертю актор лежав у шпиталі з COVID-19. Коренєву було 80 років.

Нагадаємо, що Володимир Коренєв народився 20 червня 1940 року в Севастополі. Ще в шкільні роки майбутній артист ходив у драматичний гурток, куди привела його однокласниця. Після закінчення школи Коренєв вибрав професію актора і 1957 року вступив до ГІТІС у майстерню народного артиста РРФСР Григорія Кінського.

Варто відзначити, що широку популярність Коренєв отримав не тільки завдяки фільму "Людина-амфібія", але й таким кінострічкам: "Світло далекої зірки", "Дорога в пекло", "Діти Дон-Кіхота", "Сини Вітчизни" та іншим.

З 1961 року Коренєв грав у трупі Московського драматичного театру імені К. С. Станіславського. З 2015 року керував факультетом театрального мистецтва в Інституті гуманітарної освіти та інформаційних технологій.

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