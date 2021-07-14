Умер бывший муж Пугачевой: как сложилась судьба Стефановича после развода и какой след он оставил в жизни певицы

Александр Стефанович запомнился миру как режиссер, автор фильма "Женщина, которая поет", муж и первый имиджмейкер Аллы Пугачевой. Их союз был полон интриг и ссор, поэтому даже спустя десятилетия вызывает споры.

Поклонники примадонны до сих пор судачат, сделал ли именно Стефанович Пугачеву звездой. OBOZREVATEL решил разобраться, кем же был на самом деле Александр Стефанович, как сложилась его судьба после развода с певицей и чем он запомнился миру.

13 число стало роковым для режиссера: Александр Стефанович родился 13 декабря, а умер 13 июля. Причиной смерти стало обширное поражение легких, вызванное пневмонией – последствием коронавирусной инфекции. Ему было 76 лет.

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Его творческая карьера началась со съемок в фильме "Прощай" еще во время обучения на втором курсе режиссерского факультета ВГИК. В студенческие года он также заявил о себе документальной лентой "Все мои сыновья" и первым в СССР фильмом-интервью .

Александр Стефанович – второй муж Аллы Пугачевой, а она – его вторая жена. Первой официальной супругой режиссера была актриса Наталия Богунова ("Большая перемена", "Бег по солнечной стороне"). Их брак длился с 1968 года по 1974-й.

Брак с Аллой Пугачевой продлился всего 4 года : с 1977-го по 1981-й. Детей у них не было. После развода Стефанович снова так и не женился.

Стефанович продолжительное время встречался и жил со своими гражданскими женами. Их у него было две: топ-модель 80-х Алла Мочернюк и "Вице-мисс Вселенная" Юлия Лемигова.

Стал режиссером и сценаристом 11 художественных фильмов. Среди них есть картина "Кураж" 2014 года, снятая по его одноименному автобиографическому роману. Она повествует о молодой певице Галле и режиссере Алексе, который занимался ее "раскручиванием", то есть, о жизни Александра с Аллой.

В 2003 году он стал заслуженным деятелем искусств РФ .

Александр Стефанович при жизни часто напоминал общественности, что был в Советском Союзе новатором: снимал необычные документальные фильмы, создавал первые клипы и сам придумал стиль Аллы Пугачевой.

Стефанович и Пугачева познакомились через поэта Леонида Дербенева, когда были у него в гостях. Тогда певица просто очаровала Александра своими танцами и общительностью.

Режиссер довез ее до дома, а через несколько дней пригласил в ресторан. Свидание получило продолжение в его квартире, где он и признался в своих чувствах.

Однако, на тот момент у Стефановича уже была невеста, а у Аллы был жених. Несмотря на это, они поженились. Режиссер стал не только мужем будущей Примадонны, но и ее продюсером и имиджмейкером.

В квартире Аллы на кухне новый муж сразу повесил список принципов, по которым она должна выступать на сцене. Также он порой слишком жестко заставлял ее худеть.

Так, их семейный и творческий тандем просуществовал четыре года. Точной причины расставания никто не знает. Существуют лишь версии: измены Стефановича, бытовые ссоры, конфликт из-за музыкального фильма "Рецитал".

Так, съемки "Рецитала", написанного специально под жену, как девушка из деревни пробивается на сцену, обернулись настоящим скандалом. На съемочной площадке Пугачева отказалась надеть подобранный наряд, а когда ее попросили переодеться, она порвала пальто сотрудницы "Мосфильма".

Тогда начальство поставило Стефановича перед выбором: или он уладит свои семейные проблемы, или будет уволен. В отчаянии драматург тогда и решил позвать на роль другую актрису – Софию Ротару.

Карьера Александра была спасена, в отличие от его брака с Пугачевой. После развода с Аллой Борисовной Стефанович больше не женился. Но и одиноким быть не собирался. Он завел интимную связь с красивой стройной моделью Аллой Мочернюк, а в конце 80-х закрутил роман с 18-летней Юлей Лемиговой, которую в итоге пристроил в модельное агентство и помог победить в конкурсе "Мисс Москва".

Александр Стефанович был автором более 70 киносценариев, снял более 50 документальных фильмов. Он работал также в жанре музыкального фильма и создал такие известные ленты, как "Душа", "Начни сначала", "Диск", "Барды" "Осенний блюз", которые посмотрели десятки миллионов зрителей.

Стефанович также работал журналистом, шеф-редактором журнала духовного поиска "Инейт", главным редактором журнала "Собственник", фотохудожником и писателем.

Его книги "Человек из Останкино", "Я хочу твою девушку", "Париж ночью", "День божоле", "Никас Великолепный" и "Кураж" получили широкую известность.

Стефанович привел в большое кино Андрея Макаревича с группой "Машина времени", Софию Ротару, Александра Розенбаума и других знаменитых сейчас артистов.

Также его назвали создателем сценического образа Аллы Пугачевой.

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