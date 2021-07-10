Как менялась Алла Пугачева: фото звезды на протяжении карьеры

Алла Пугачева – советская и российская певица, песни которой слушают и на сегодняшний день. У нее всегда была насыщенная жизнь, но сейчас артистка проводит время с близкими дома, а на публике появляется редко.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялась знаменитость на протяжении творческой карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни исполнительницы.

Пугачева работала учителем музыки. Ее преподавательская карьера длилась недолго – всего 4 месяца.

За громкий голос и строгую манеру речи школьники дали знаменитости прозвище – Алка-Кричалка. В детстве ее также прозвали Фельдфебель, а в школе дразнили именем Шая – так звали мальчика, за которого она заступалась.

Видео дня

В 1980 году за Пугачевой охотился маньяк Анатолий Нагиев. Мужчина был одержим артисткой – так, что ему удавалось пробираться к ней в гримерку и даже однажды оказаться с ней в лифте. Убить певицу маньяку мешали свидетели.

Звезда российской эстрады вела несколько собственных передач, участвовала в популярных телепроектах, а также была ведущей на вручении премии "Золотой Граммофон".

Певица была замужем множество раз. Больше всего публика была шокирована, когда Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Союз продлился 10 лет. После знаменитость вышла замуж за Максима Галкина, с которым они теперь воспитывают двоих детей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали видео поцелуя российского комика Максима Галкина с 72-летней певицей Аллой Пугачевой. Ролик был снят в пятницу, 18 июня, на вечеринке в честь 45-летия Галкина.