Как менялась Алла Пугачева: фото звезды на протяжении карьеры

София Ковнир
София Ковнир
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Как менялась Алла Пугачева: фото звезды на протяжении карьеры

Алла Пугачева – советская и российская певица, песни которой слушают и на сегодняшний день. У нее всегда была насыщенная жизнь, но сейчас артистка проводит время с близкими дома, а на публике появляется редко.

OBOZREVATEL собрал фото того, как менялась знаменитость на протяжении творческой карьеры (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Также мы расскажем о самых интересных фактах из жизни исполнительницы.

  • Пугачева работала учителем музыки. Ее преподавательская карьера длилась недолго – всего 4 месяца.

  • За громкий голос и строгую манеру речи школьники дали знаменитости прозвище – Алка-Кричалка. В детстве ее также прозвали Фельдфебель, а в школе дразнили именем Шая – так звали мальчика, за которого она заступалась.

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Алла Пугачева в молодости

  • В 1980 году за Пугачевой охотился маньяк Анатолий Нагиев. Мужчина был одержим артисткой – так, что ему удавалось пробираться к ней в гримерку и даже однажды оказаться с ней в лифте. Убить певицу маньяку мешали свидетели.

Алла Пугачева в юности
Как раньше выглядела Алла Пугачева
Российская певица Алла Пугачева
Алла Пугачева до и в наши дни

  • Звезда российской эстрады вела несколько собственных передач, участвовала в популярных телепроектах, а также была ведущей на вручении премии "Золотой Граммофон".

  • Певица была замужем множество раз. Больше всего публика была шокирована, когда Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Союз продлился 10 лет. После знаменитость вышла замуж за Максима Галкина, с которым они теперь воспитывают двоих детей.

Как сейчас выглядит Алла Пугачева
Алла Пугачева в наши дни
Известная певица Алла Пугачева
Алла Пугачева выкладывает свои фото в сети

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали видео поцелуя российского комика Максима Галкина с 72-летней певицей Аллой Пугачевой. Ролик был снят в пятницу, 18 июня, на вечеринке в честь 45-летия Галкина.

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