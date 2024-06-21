Украинский писатель Мартин Якуб вступил в ряды ВСУ и показал первые фото в форме

Украинский писатель, актер криминальных романов "Не твое собачье дело" и "Мертвые модели" Мартин Якуб вступил в ряды ВСУ на контрактную службу. Он уже прошел военно-врачебную комиссию и взял себе позывной "Райтер" (с английского "writer" означает "писатель" – ред.).

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Об этом культурный деятель сообщил своим подписчикам в Facebook. Они первыми увидели фото литератора в военной форме.

"Иду на контракт в ВСУ. Все бумаги готовы, ВЛК прошел, фотографии красивые сделал. На следующей неделе еду в учебный центр", – написал Мартин Якуб.

Последние несколько месяцев перед военной службой писатель провел в доме своих бабушки и дедушки, с которым у него связано много теплых воспоминаний. Украинец рассказывал, что не только писал там, но и занимался физическим трудом, возвращаясь мыслями в детство.

"Наведя порядки", Мартин Якуб отправился в военкомат, чтобы подписать контракт с ВСУ и помочь стране не только своим писательским талантом, но и дать отпор врагу на фронте.

Это решение подписчики автора встретили с уважением. Писателю пожелали успеха на службе, божьей защиты и победы.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинский музыкант, писатель, лидер рок-группы "Фиолет" – Сергей "Колос" Мартынюк – вступил в ряды ВСУ. Он тоже уже показался в форме.

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