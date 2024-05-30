Лидер группы 'Фиолет' вступил в ВСУ и рассказал о первых впечатлениях

Украинский музыкант, писатель, лидер рок-группы "Фиолет" – Сергей "Колос" Мартынюк – вступил в ряды ВСУ. Это решение он обдумывал долго, но сейчас доволен тем, что будет защищать Украину вместе с самыми храбрыми ее сыновьями и дочерьми.

Об этом артист рассказал в своем Instagram. Он показался в форме и рассказал, как проведет ближайший месяц.

"Решение добровольное и взвешенное, на которое я и так решался слишком много времени. Все необходимое получил, в ближайший месяц буду проходить базовую подготовку. Кормят вкусно, люди вокруг душевные, со всем остальным буду разбираться по ходу", – написал Мартынюк.

Подписчики и коллеги певца в комментариях выразили благодарность звезде за сознательный выбор и защиту.

"Ты тот человек, который сделал правильный шаг", "Береги себя, Сергей! Да, это отличный пример. Пусть все складывается наилучшим образом", "Сергей, это так неожиданно, но уверен, что это взвешенное решение сознательного украинца, эталоном которого ты для меня всегда был", – написали украинцы.

Напомним, Сергей "Колос" был участником Оранжевой революции, имеет активную общественную позицию, а в 2007-м стал идейным вдохновителем и одним из соорганизаторов фестиваля "Бандерштат".

В 2009-м вместе с Андреем Олексюком, который в то время был басистом луцкой группы "В.О.Д.А.", создал музыкальную группу "Фиолет", один из самых популярных молодых поп-рок коллективов страны. Они написали популярные хиты "Кохаю", "Бібліотека", "Тиша" и т.д.

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