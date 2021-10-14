Украинские звезды и политики, которые служили в армии. Фото

14 октября украинцы отмечают целый "букет праздников": День защитников и защитниц Украины, День казачества, День УПА и день святой Покровы Пресвятой Богородицы.

Поэтому OBOZREVATEL подготовил подборку фото украинских звезд и политиков, которые служили в армии. Некоторые из них изменились до неузнаваемости.

Петр Алексеевич учился в Киевском университете имени Т.Г. Шевченко на факультете Международных отношений. Далее служил в войсках противовоздушной обороны: там будущий политик провел два года (с 1984 по 1986). Порошенко служил в городе Актюбинск (Казахстан).

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Михаил служил в 1968 году. Его призвали в мотострелковую роту Белорусского военного округа. Сейчас Поплавский – украинский политик, певец и Президент (по состоянию на 2021) Киевского университета культуры и искусств.

Украинский политик и государственный деятель служил в вооруженных силах во время учебы во Львовском политехническом институте. А с 1984 по 1986 гг. был в полку правительственной связи.

Народный депутат ВРУ тоже имеет военный бэкграунд. Она в течение пяти лет училась в военном вузе, и пять лет отслужила по контракту. Женщина прокомментировала свой выбор изданию АрмияInform: "Меня часто спрашивают: почему армия? Честно отвечаю, что мечтала стать генералом, этакой первой в Украине женщиной-генералом".

Лидер группы "Скрябин", которого не стало 2 февраля 2015 года, служил сразу после окончания первого курса Петрозаводского мединститута. Андрей поделился своими воспоминаниями о службе в автобиографической книге "Я, паштет и армия". А еще в одном из своих интервью звезда сообщил, что именно в армии его научили водить авто.

Константин – украинский журналист, телеведущий, режиссер-документалист и продюсер. Он служил в 1986 году в пограничных войсках. Полгода мужчина учился в школе сержантского состава. Далее Стогния отправили на службу в Афганистан.

Будущего певца и народного артиста Украины на службу призвали в 1984 году. Отслужив полгода в Воронеже, мужчину отправили в Узбекистан. Виктор даже в армии находил время на занятия музыкой, о чем рассказал в интервью интернет-издания АрмияInform: "Бывало, ночью будили – "Малый, сыграй нам что-то ...". Я вставал и играл ".

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