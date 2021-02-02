Годовщина смерти Скрябина: сильные высказывания музыканта об Украине, России, войне и жизни

Ровно шесть лет назад, 2 февраля 2015-го, в трагическом ДТП погиб известный украинский певец, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма Скрябин). В памяти поклонников он остался харизматичным, честным, артистичным и мудрым человеком.

Кроме того, Кузьма имел активную гражданскую и политическую позицию – всегда говорил искренне и не подбирал слова. В годовщину смерти музыканта OBOZREVATEL предлагает вспомнить лучшие его высказывания об Украине, войне, украинском народе и о жизни.

Я очень много езжу по стране. И так много толковый, умных, интеллигентных людей есть в народе, а нами почему-то должны руководить хамы, грабители, воры, бандиты. Почему оно так? Наверное, мы сами в этом виноваты.

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Украинцы болеют отсутствием собственного достоинства. Потому что мы "терпилы", думаем, хамство само собой куда денется. Все беды на нас сыпятся от того, что мы терпим и молчим, пока очень не припечет.

Надо благодарить Боженьку, что ты ходишь на двух ногах и у тебя ничего не болит. Не понимаю тех, кто говорит: "О, голова болит" или "Не знаю, в каких туфлях в театр идти". Брал бы мухобойку и по лбу. Сходите в "Охматдет" и посмотрите на тех детей, которые еще не пришли в мир, а они уже с тех списков вычеркнуты.

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Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг одни проблемы.

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Меняйте мир к лучшему, заботьтесь о нем, потому что вы в нем живете!

Я в свои 46 лет понимаю, что нейтральным быть нельзя. После месяцев войны получается, что есть два параллельных мира: в одном идет война, а в другом – нет. Причем на территории одной страны. В одном – гибнут люди, а во втором – совершенно не поменяли свой образ жизни: ведут светские беседы, тратят деньги и совершенно не беспокоятся ни материально, ни духовно. Война не может быть на какой-то определенной части территории. Если она заходит, то это беда для всех. И поэтому нейтральным быть нельзя.

Я возненавидел Россию, к которой всегда относился толерантно. Никогда в жизни не поеду в Крым. Для меня, это измена со стороны Крыма. Будто взяли и вывернули наружу старые солдатские кальсоны.

Я не люблю вообще спекуляции на теме патриотизма. Патриотические песни нужно писать все время, а не тогда, когда что-что случилось и их надо писать.

Неужели за столько лет вы достаточно не нажили, чтобы зарабатывать деньги, копая могилы. Почему вы все живете, как голубцы в сметане, тогда когда все люди сбрасываются солдатам копейками, которые вы еще в них не успели отобрать?

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Мария-Барбара в день рождения отца, 17 августа, открыла собственное заведение в Киеве вместе со своим мужем Виктором Туром.