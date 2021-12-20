Злата Огневич, Алина Гросу, Дженнифер Энистон и другие звезды, от которых ушли любимые

На камеры и в соцсетях их романы очаровывали, а интервью убеждали, что любовь на всю жизнь существует. Речь идет о звездах, которые сначала создали иллюзию, будто в их отношениях полная гармония, а затем расстались или подали заявление на развод. И если непубличные люди переживают этот период в одиночку, то знаменитостям приходится комментировать в СМИ, что стало причиной разрыва.

Читайте в материале OBOZREVATEL истории о мужчинах, которые уходили от украинских и зарубежных звезд, чтобы найти свой "идеал".

В начале декабря 2021 года на телеканале СТБ состоялся финал шоу "Холостячка-2". Тогда стало известно, что украинская певица Злата Огневич выбрала среди других кандидатов бизнесмена Андрея Задворного. На телевидении зрители видели не прямую трансляцию, а запись. Со временем стало известно, что пара уже не вместе.

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Мужчина бросил артистку спустя полтора месяца отношений. Когда у них начались трудности, Андрей взял на неделю паузу, после чего пришел к Злате и сказал в грубой форме, что они должны расстаться. Объяснил это тем, что уже ничего не чувствует к ней.

2. TAYANNA (Татьяна Решетняк)

Продюсер Егор Глебов после трех лет встречаний бросил украинскую артистку TAYANNA ради новых отношений – с певицей Ани Лорак. Отметим, что у Татьяны и ее бывшего избранника родился сын Даниэль. По словам звезды, она не была счастлива с Егором, поскольку он применял физическое насилие.

Сейчас Решетняк обрела свою любовь: она встречается с мужчиной по имени Александр.

Украинская певица Алина Гросу в 2019 году развелась с московским бизнесменом Александром Комковым. Однажды звезда вернулась домой после концерта, а он предложил пожить отдельно. Еще до официального расторжения брака любимый артистки закрутил роман с другой, которая была богатой и намного старше его. В результате у Александра так и не сложились отношения с новой избранницей.

Известно, что сейчас Алина встречается с российским актером театра и кино Романом Полянским. В будущем пара планирует остаться жить в Украине.

Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая не смогла сохранить отношения из-за участия в проекте "Танці з зірками", который транслировался на телеканале "1+1". Избранник решил расстаться с артисткой, поскольку не выдержал ее страстных танцев с Юрием Мешковым.

Между Сашей и ее партнером по танцам действительно были неоднозначные отношения: танцовщик сообщил, что Зарицкая ему нравится как девушка. Кроме того, эти знаменитости уже ходили на свидание.

Американская актриса и продюсер Дженнифер Энистон в течение пяти лет была в браке с коллегой Брэдом Питтом. Казалось бы, у них – семейная идиллия, но все изменилось после съемок актера в фильме "Мистер и миссис Смит". Тогда стало известно, что артист закрутил роман с Анджелиной Джоли. После данной новости Дженнифер и Брэд развелись в 2005 году.

В 2003 году американский актер Эштон Кутчер начал встречаться с актрисой и моделью Деми Мур. Звезда была старше своего избранника на 16 лет, но это не помешало им в течение 10 лет счастливо жить в браке.

Далее Эштон решил встречаться с девушкой его возраста – с актрисой Милой Кунис. Он развелся с женой, а спустя три года справил свадьбу с новой возлюбленной. Деми после расставания начала слишком увлекаться пластическими операциями: ее эксперименты оказались неудачными.

Французская киноактриса и модель Ванесса Паради жила в гражданском браке вместе с американским актером Джонни Деппом. Их отношения продолжались 14 лет. За это время звезда родила от любимого дочку и сына.

В 2015 году Депп бросил свою избранницу, и начал встречаться с американской актрисой Эмбер Херд, младше его на 23 года. Пара справила свадьбу, но брак длился всего 2 года.

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