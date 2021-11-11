Деми Мур – 59: какой была актриса до пластических операций. Фото до и после

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Красота
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Деми Мур сделала десятки пластических операций

Голливудская актриса Деми Мур 11 ноября отмечает день рождения. Ей исполнилось 59 лет. Звезда стала известна не только благодаря ролям в культовых кинолентах, но и своей яркой внешности – в том числе и потому, что кардинально менялась с помощью пластики.

За трансформацией Мур следили миллионы. Она делала несколько подтяжек груди, удаляла комки Биша, корректировала ягодицы и другие части тела. OBOZREVATEL вспомнил, какой была Деми Мур до операций, и сравнил с ее последними фото.

  • Косоглазие

Еще в школе у Деми Мур было косоглазие.
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С детства Деми Мур страдала от косоглазия, поэтому о карьере актрисы она даже не мечтала. Но в возрасте 16 лет ради карьеры и желания стать популярной она все-таки решилась лечь на операционный стол. Хирурги предостерегали, что осложнения от такой операции могут быть роковыми и даже есть риск потерять зрение. Но будущую знаменитость это не остановило.

  • Ринопластика

Деми Мур уменьшила нос.

Деми Мур скорректировала кончик носа еще в юности. Хирурги уменьшили хрящ, поэтому ее нос стал более изящным и фотогеничным. Операцию провели удачно, поэтому черты лица актрисы сильно не изменились.

  • Увеличение груди

Деми Мур еще в юности сделала пластику груди.

Первые гонорары в кино Мур потратила на пластику груди. После этого звезда неоднократно делала подтяжку и увеличение своего бюста. Перед съемками киноленты "Стриптиз" она сменила свои старые имплантаты на новые в форме капель, поскольку грудь в виде мячиков смотрелась неестественно.

  • Коррекция фигуры

Деми Мур сделала коррекцию фигуры.

С юности Деми Мур не была стройной. У нее были пышные бедра, плечи, а особенно ей не нравились широкие колени. Звезда пыталась прийти в форму с помощью диет и изнурительных тренировок, но после третьих родов и эти усилия не приносили должного результата. Поэтому Мур решилась на пластику живота, ягодиц и липосакцию. Отметим, что актриса не раз повторяла все эти манипуляции.

  • Пластика коленей

Деми Мур делает контурную пластику коленей.

Мур настолько увлеклась стандартами красоты, что решила исправить каждую деталь своего тела, даже колени. С возрастом кожа на ее коленях потеряла упругость, поэтому она сделала липомоделирование и уколола гиалуроновую кислоту в коленную чашечку. Теперь ноги Деми выглядят молодо, словно у 20-летней.

  • Комки Биша

Деми Мур делала подтяжку лица.

После 40 лет Деми Мур начала экспериментировать с лицом и делать подтяжки. За счет этого линии ее подбородка стали более острыми. Кроме этого, Деми удалила комки Биша. Косметологи также регулярно колют актрисе ботокс, чтобы не появлялись нежелательные морщины.

  • Блефаропластика

Деми Мур сделала блефаропластику.

Одной из последних операций Деми Мур стала блефаропластика, после которой ее глаза стали более приподнятыми по сравнению с фотографиями прошлых лет. Раньше взгляд звезды был раскосым и глубоким, а после операции – более открытым.

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