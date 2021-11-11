Деми Мур – 59: какой была актриса до пластических операций. Фото до и после

Голливудская актриса Деми Мур 11 ноября отмечает день рождения. Ей исполнилось 59 лет. Звезда стала известна не только благодаря ролям в культовых кинолентах, но и своей яркой внешности – в том числе и потому, что кардинально менялась с помощью пластики.

За трансформацией Мур следили миллионы. Она делала несколько подтяжек груди, удаляла комки Биша, корректировала ягодицы и другие части тела. OBOZREVATEL вспомнил, какой была Деми Мур до операций, и сравнил с ее последними фото.

Косоглазие

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С детства Деми Мур страдала от косоглазия, поэтому о карьере актрисы она даже не мечтала. Но в возрасте 16 лет ради карьеры и желания стать популярной она все-таки решилась лечь на операционный стол. Хирурги предостерегали, что осложнения от такой операции могут быть роковыми и даже есть риск потерять зрение. Но будущую знаменитость это не остановило.

Ринопластика

Деми Мур скорректировала кончик носа еще в юности. Хирурги уменьшили хрящ, поэтому ее нос стал более изящным и фотогеничным. Операцию провели удачно, поэтому черты лица актрисы сильно не изменились.

Увеличение груди

Первые гонорары в кино Мур потратила на пластику груди. После этого звезда неоднократно делала подтяжку и увеличение своего бюста. Перед съемками киноленты "Стриптиз" она сменила свои старые имплантаты на новые в форме капель, поскольку грудь в виде мячиков смотрелась неестественно.

Коррекция фигуры

С юности Деми Мур не была стройной. У нее были пышные бедра, плечи, а особенно ей не нравились широкие колени. Звезда пыталась прийти в форму с помощью диет и изнурительных тренировок, но после третьих родов и эти усилия не приносили должного результата. Поэтому Мур решилась на пластику живота, ягодиц и липосакцию. Отметим, что актриса не раз повторяла все эти манипуляции.

Пластика коленей

Мур настолько увлеклась стандартами красоты, что решила исправить каждую деталь своего тела, даже колени. С возрастом кожа на ее коленях потеряла упругость, поэтому она сделала липомоделирование и уколола гиалуроновую кислоту в коленную чашечку. Теперь ноги Деми выглядят молодо, словно у 20-летней.

Комки Биша

После 40 лет Деми Мур начала экспериментировать с лицом и делать подтяжки. За счет этого линии ее подбородка стали более острыми. Кроме этого, Деми удалила комки Биша. Косметологи также регулярно колют актрисе ботокс, чтобы не появлялись нежелательные морщины.

Блефаропластика

Одной из последних операций Деми Мур стала блефаропластика, после которой ее глаза стали более приподнятыми по сравнению с фотографиями прошлых лет. Раньше взгляд звезды был раскосым и глубоким, а после операции – более открытым.

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