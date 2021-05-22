10 самых дорогих и громких разводов Деппа, Джоли, Мадонны и других звезд. Фото

Разводы знаменитостей – это всегда событие и достояние мировых СМИ, поскольку все хотят знать, сколько же денег один из супругов готов заплатить другому, чтобы наконец-то освободиться от семейных оков.

И эти суммы действительно впечатляют. OBOZREVATEL решил сделать подборку самых дорогих разводов голливудских селебрити, которые потрясли общественность.

1. Джонни Депп и Эмбер Херд

Сумма урегулирования: 7 367 678 долларов

Херд и Депп прожили в браке всего два года, но спровоцировали один из самых громких скандалов и судебных разбирательств. Актриса подала на развод, обвинив звезду "Пиратов Карибского моря" в алкоголизме и домашнем насилии. В итоге, Депп был вынужден не только выплатить супруге больше семи миллионов долларов, но и оправдываться перед судом, СМИ и коллегами. Так, красавчика Джонни отстранили от съемок третей части "Фантастических тварей" и удалили все фильмы с его участием с платформы Netflix.

2. Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер

Сумма урегулирования: 287 231 721 доллар

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер прожили в браке 25 лет, пока их союз не сломала правда об изменах мужа. Так, оказалось, что у Шварценеггера есть внебрачный ребенок от домработницы. Их бракоразводный процесс длился более семи лет, пока пара не пришла к обоюдному согласию по различным вопросам. В итоге звезда "Терминатора" заплатил Марии 200 миллионов долларов отступных.

3. Анджелина Джоли и Брэд Питт

Сумма урегулирования: 107 396 884 доллара

Питт и Джоли встречались на протяжении многих лет, но в браке прожили всего два года. Пара подала на развод в 2016-м, а после еще несколько лет выясняла отношения. Причиной стало решение Энджи, которая наблюдала за тем, как Питт злоупотребляет алкоголем и даже чуть не поднял руку на собственного сына. Так, она сказала, что рассталась с мужем "во благо семьи".

4. Мел и Робин Гибсон

Сумма урегулирования: 487 098 445 долларов

Они были женаты с 1980 по 2011, то есть 31 год. Такой крепкий и длительный союз разрушило новое увлечение Гибсона. Он заплатил жене почти полмиллиарда ради своего романа с пианисткой Оксаной Григорьевой, с которой отношения в итоге тоже не сложились.

5. Стивен Спилберг и Эми Ирвинг

Сумма урегулирования: более 100 миллионов долларов

Их брак прожил четыре года. Хотя у них было брачное соглашение, судья отклонил его, потому что оно было написано на салфетке. Это был первый брак Спилберга, в котором родился его сын Макс.

6. Мадонна и Гай Ричи

Сумма урегулирования: 110 121 314 долларов

В 2008 году стало известно, что Мадонна и режиссер Гай Ричи разводятся после 8 лет брака. При разводе выплатить бывшему любимому кругленькую сумму пришлось именно Мадонне. Она отдала экс-супругу больше 110 миллионов, более того, Гай оставил себе все подарки звезды (предметы искусства, украшения и многое другое).

7. Харрисон Форд и Мелисса Мэтисон

Сумма урегулирования: 160 978 704 доллара

Брак звезды приключенческого фильма про Индиану Джонса длился 21 год. Несмотря на долгие отношения и нажитое состояние, их развод обошелся без скандалов и судебных тяжб – актер просто оставил бывшей супруге 100 миллионов долларов и обязался выплачивать проценты от прибыли с будущих фильмов. В 2015 году 65-летняя Мелисса умерла от рака.

8. Пол Маккартни и Хизер Миллс

Сумма урегулирования: 56 161 925 долларов

Легендарный музыкант был женат на Хизер Миллс шесть лет. Развестись они решили в 2008 году. Маккартни пришлось заплатить бывшей супруге более 48 миллионов долларов отступных.

9. Майкл Дуглас и Диандра Лукер

Сумма урегулирования: 76 234 695 долларов

Диандра Лукер и Майкл Дуглас поженились спустя две недели после первого свидания и прожили в браке 23 года. Разрушил союз роман Майкла с актрисой Кэтрин Зета-Джонс, с которой он до сих пор в счастливом браке.

10. Колин Ферт и Ливия Джуджолли

Сумма урегулирования: 12 615 616 долларов

В случае с разводом Колина Ферта причиной разрыва стала измена Джуджолли с журналистом Марко Бранкаччиа. Вместе они прожили 22 года, а подали на развод в 2019 году.

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