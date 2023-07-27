Димопулос развлекалась на Миконосе с экс-женой российского олигарха. Фотофакт

Популярная украинская певица Санта Димопулос, которая после полномасштабного вторжения выехала с детьми и мужем заграницу, похвасталась снимками с отдыха на острове Миконос, Греция. Знаменитость неоднократно критиковали из-за того, что она выставляет во время войны кадры с лакшери курортов и помпезных вечеринок. Впрочем, хейт соотечественников, как можно понять, артистку мало заботит.

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Новые фото появились на странице Димопулос в Instagram. На них можно заметить, что исполнительница отдыхала в компании подруг, среди которых скандально известная одесситка Юлия Буряк – бывшая супруга российского олигарха Леонида Арапова по прозвищу "алюминиевый король".

"Поездка девочек на Миконос", – подписала серию фото бывшая "виагрянка".

Так, компанию певице на грецком острове, помимо Буряк, составила "Мисс Украина Вселенная 2014" Анна Андрес. Недавно известная модель приобрела собственный ресторан в Каннах, на торжественном открытии которого также присутствовала Димопулос.

Также в число отдыхающих вошли владелица магазина элитного меха в Монако Ольга Глоцер и блогерша Евгения Гордиенко.

Заграницей девушки выгуливали люксовые бренды, загорали на пляже и посещали роскошные рестораны.

Напомним, Юлия Буряк не так давно оказалась в эпицентре скандала из-за организованной ею вечеринки на том же острове Миконос. Бывшая супруга российского бизнесмена устроила помпезное празднование дня рождения, на которое пригласила, в том числе, и россиян. Праздник одесситки вызвал общественный резонанс из-за того, что на нем выступали Верка Сердючка и Quest Pistols, а ведущим был Владимир Остапчук. После скандала все они заявили, что не знали о присутствии граждан страны-террориста на торжестве.

Отметим, это не первый раз, когда Димопулос попадает в скандалы из-за своих развлечений во время войны. Не так давно певица засветилась на вечеринке дочери российского олигарха Эльдара Османова в Монако.

Также OBOZREVATEL писал, что в День памяти жертв Голодомора Димопулос опубликовала видео с празднования дня рождения подруги и попала в скандал. Позже она оправдалась за противоречивый пост. Исполнительница объяснила, что забыла, в какой день чтят память погибших, ведь сделала для себя "выходной" от новостей.

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