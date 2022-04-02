Украинские артисты отказались выступать в опере Чайковского и упрекнули дирижера Лынив в сотрудничестве с россиянами

Украинские музыканты отказались принимать участие в постановке оперы "Иоланта" Петра Чайковского, дирижером которой выступила Оксана Лынив из Львовской области, из-за войны в Украине. Артисты выразили возмущение тем, что она будет сотрудничать с российскими исполнителями.

Лынив готова работать с артистами РФ, но для этого им нужно "написать заявление об осуждении войны". Об этом сообщается на официальной странице культурной платформы Ковчег "Украина" в Facebook. Добавим, что некоторые украинские солисты и композиторы уже отказались от "позорного сотрудничества".

"Этот факт происходит на фоне призывов Министерства культуры и информационной политики Украины и "Ukrainian Institute – Украинского института" вместе со всем украинским культурным сообществом ко всем культурным институтам мира с разъяснением, почему нужно прекратить любое сотрудничество с россиянами, почему не существует "хороших русских", – пишут в Ковчеге.

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Отмечается, что движение Cancel Russia невероятными усилиями смогли убедить почти 100 разных институтов публично отказаться от сотрудничества с РФ. Среди них, Мюнхенская филармония, Карнеги-холл, Каннский фестиваль, отказавшись брать в свою программу российские фильмы и делегацию.

"Продолжать сотрудничество с россиянами – это значит быть заодно с немецким канцлером Олафом Шольцем, который считает, что "эта война – это война Путина", а простые россияне не виновны. Это быть заодно с немецким PEN-клубом, который заявляет, что жертвы войны – это все "россияне доброй воли" и даже "обманутые и плохо оснащенные российские солдаты, погибающие за фантазии и паранойю Путина"", - пишут в заявлении.

Авторы добавили, что за происходящее сейчас в Украине российская культура и российские культурные деятели "несут ответственность наряду с российским оружием".

"Именно культура и ее носители поставляют в российские мозги представления о том, что такое "хорошо" и что такое "плохо", именно они выстраивают их систему ценностей – ту систему ценностей, которая позволяет бомбить роддома и музеи", – подытожили в платформе Ковчег "Украина" в Facebook.

Отметим, что украинский композитор Виктория Полевая и певица Людмила Корсун заявили, что они отказываются принимать участие в постановке "Иоланты".

"Отказываюсь от концертов, где в моем присутствии будет исполняться российская музыка. Это касается двух концертов Лынив в Германии и других концертов, которые мне предлагают. Убеждена, что сейчас у каждого человека должна быть твердая позиция по таким вопросам. Война идет везде, все духовные действия – оружие. И если моя музыка будет сливаться в одном концерте с русской, то это все равно, что обниматься с убийцами", – написала Виктория Полевая в Facebook.

"В это тяжелое время для моей страны культурный фронт ведет не менее упорную борьбу! Я сообщаю, что не участвую в проектах, в которых задействованы россияне и российская музыка. Мое участие в "Иоланте" Чайковского отменено", – написала Людмила Корсун в Facebook.

Вскоре их позицию прокомментировала дирижер Оксана Лынив, которая заявила, что не видит логики в том, чтобы винить Чайковского за действия Владимира Путина.

"Прошу тех коллег, которые обвиняют, что я продолжаю в своих концертах исполнять музыку Чайковского, набросать мне в комментариях цитат композитора с примерами его агрессии или ненависти к Украине и украинцам. Призывы сделать Чайковского ответственным за действия президента России, преступника и убийцы, меня не убеждают.

То, что шедевры Чайковского были использованы в собственных целях путинским режимом, вызывает у меня ненависть к Путину, российским артистам и культурным деятелям, представляющим его интересы в мире, его сторонникам, но не к композитору", – написала Оксана Лынив в Facebook.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что российской певице Валерии, а также артистам Светлане Захаровой и Вадиму Репину не разрешили выступить на Дрезденском оперном балу в Дубае из-за пропутинской позиции.

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