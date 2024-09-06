Украинский блогер Елена Мандзюк неожиданно засветилась на Курщине и назвала главную разницу между Россией и Украиной

Украинский блогер-миллионник Елена Мандзюк неожиданно засветилась на Курщине в сопровождении военных. Инфлюэнсер показала освобожденные от диктаторской власти населенные пункты и назвала главное отличие между Россией и Украиной.

Видео дня

Причину своего приезда в зону боевых действий украинка не объяснила, но отметила необходимость помогать ВСУ и показала авто, которые привезла с собой. Видео она разместила в Instagram.

Блогер пошутила, что ей не понадобился загранпаспорт, чтобы пересечь государственную границу Украины, а также показала российскую табличку со знаком избирательной комиссии.

Очевидно, что украинка решила лично привезти воинам помощь на Курское направление. По дороге она рассматривала российские населенные пункты и заметила поразительную разницу между селами, где побывали украинцы, и украинскими городами, которые некоторое время были под оккупацией РФ.

"Здесь дома преимущественно все цели. Очень отличается от того, что Россия делает с украинскими городами и селами. Между нами такая огромная разница. Они действительно олицетворение настоящего зла, с которым мы боремся каждый день", – написала блогерша.

Напомним, недавно Елена Мандзюк оправдалась за покупку автомобиля стоимостью более 3 млн гривен, за который ее захейтили в сети. Блогерша отметила, что заработала на машину и свой комфорт собственным трудом, поэтому такая критика ее удивляет.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Курщине засветился украинский певец Тамерлан, вступивший в ряды ВСУ. Фотографией он поделился с известным ведущим.

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