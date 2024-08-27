Блогера Елену Мандзюк раскритиковали за новый автомобиль стоимостью от 3 млн гривен: как она оправдалась и сколько зарабатывает в месяц

Фитнес-блогер Елена Мандзюк попала в скандал из-за приобретенного нового автомобиля стоимостью более 3 млн гривен. Она объяснила, что не хотела хвастаться своей дорогой покупкой, поэтому почти ничего о ней не говорила, но все равно натолкнулась на критику интернет-пользователей.

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Свой автомобиль последний раз блогер показала в рекламном ролике сети АЗК "ОККО" с благотворительным аспектом. Хотя в комментариях от подписчиков "прилетали" только комплименты, Мандзюк в Telegram отметила, что ее критиковали из-за суммы, которую она потратила на машину.

Telegram-канал INSTAМАНИЯ сообщил, что красовалась она рядом с приобретенным BMW x6 M50i. Его стоимость стартует от 3,5 млн гривен и достигает 4,2 млн гривен.

Эту информацию в свой блог перерепостила Мандзюк и не отрицала ее правдивость. Впрочем, она начала оправдываться тем, что много помогает Вооруженным Силам Украины, а реклама достигает пятизначных цифр.

"Увидела такую новость о себе и, конечно, не очень приятные сразу слова летят в мою сторону. Сразу возникает несколько вопросов: для чего и почему? О покупке новой машины я рассказывала у себя в блоге, мне не хотелось на этом акцентировать внимание, хвастаться или делать из этого "вау"-новость, это была импульсивная покупка… Да и скрывать что-то не хотелось, ведь я действительно работаю, имею доход, более того, свою предыдущую машину [Volkswagen Arteon] решила не продать, а задонатить ею на ВСУ, собрав 7 000 000 млн гривен на нужды военных, почему об этом не делали подобные паблики постов?" – сообщила блогер.

Она отметила, что заработала на машину и свой комфорт собственным трудом, поэтому подобная критика удивила. Чтобы отвергнуть презрение интернет-пользователей, Мандзюк поделилась скриншотом части заработка с блога за месяц – 516 130 гривен. То есть сумма будет больше приведенных цифр.

"У меня дорогая реклама, я хорошо делаю свою работу и упорно работаю. Просто покажу часть своих официальных доходов рандомно за один месяц", – объяснила она.

Как впоследствии отметила блогер, стоимость рекламы в ее блоге стартует от 750 долларов, то есть от 31 тысячи гривен. Максимальный заработок по интеграциям составляет 1800 долларов, то есть 74,4 тысяч гривен.

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