Українці 'перекрили' в'їзд у США на конкурс 'Міс Всесвіт'

Переможниці "Міс Україна Всесвіт-2020" Єлизаветі Ястремській, яка має представити нашу країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт-2020" 16 травня в Маямі, відмовили в американській візі.

Як йдеться на сторінці Miss Universe Ukraine у Facebook, візові офіцери взяли паузу для винесення свого рішення.

У зв'язку з цим президентка "Міс Україна Всесвіт" Анна Філімонова звернулася до тимчасової повіреної у справах США Христини Куїн, зазначивши, що підготовка до конкурсу в США стартує 6 травня.

"Річ у тім, що рідна сестра Єлизавети Ястремської вийшла заміж за громадянина США і проживає з ним у Маямі і, на жаль, для нас це несприятливий збіг обставин. Також той факт, що учасниці "Міс Всесвіт" повинні бути незаміжні і не мати дітей, викликали у візових офіцерів недовіру", – пояснила вона ситуацію.

Філімонова також гарантувала дотримання всіх вимог візового та еміграційного законодавства США.

Коротко про "Міс Україна Всесвіт":

Єлизавета Ястремська закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю "Управління персоналом і маркетинг".

У 2019 вже брала участь у конкурсі і стала "І Віце-Міс Україна-Всесвіт", а 2020 року стала переможницею.

Своїми секретами краси вважає багато спорту, без пропусків і з тренером, позитивні емоції і духовний розвиток.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нову володарку титулу "Міс Україна Всесвіт" визначили без традиційної конкурсної програми і змагань. У зв'язку з пандемією не проводився масштабний захід, щоб не наражати на небезпеку людей. Причиною присвоєння Ястремській статусу стало друге місце 2019-го року.