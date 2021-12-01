'Удаляли часть кости': звезда 'Мамахохотала' Хоменко впервые рассказала о септопластике. Эксклюзив

Порой кажется, что жизнь известных людей идеальна, и у них нет никаких проблем. Счастливые и улыбающиеся лица, активные съемки и интересные проекты, а еще красивая семья, отпуска за границей и десятки других радостей ежедневно. Однако, на самом деле, звезды сталкиваются со многими трудностями, о которых часто не говорят публично, или делятся ими лишь с течением времени.

Вот и известная украинская актриса, звезда шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV Ирина Хоменко впервые рассказала о проблемах со здоровьем и серьезной хирургической операции. Что именно заставило актрису прибегнуть к септопластике – читайте в эксклюзивном материале OBOZREVATEL.

По словам Ирины, с детства у нее на лице был шрам, расположенный на переносице, между бровями.

"Я в 3 годика играла со своим старшим братом, головой треснулась об гантелю и перебила себе переносицу. С тех пор у меня и начала искривляться носовая перегородка, поскольку она неправильно росла. Кроме того, как оказалось уже в 2019 году, после детской травмы у меня срослись лобные пазухи. И все это в комплексе подарило мне постоянные головные боли и усложненное дыхание", – рассказывает звезда.

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Дискомфорт, связанный с дыханием, ощущался актрисой чуть ли не на каждом шагу. Дошло до того, что из-за пересыхания в горле Ирина даже не могла нормально спать. Каждый раз она ставила у кровати стакан с водой, чтобы пить, просыпаясь ночью. К тому же в холодное время года Хоменко часто болела, поскольку на улице ей приходилось дышать ртом.

"Однажды я поняла, что пришло время делать что-то со своим здоровьем. Но тогда я еще не знала, что у меня срослись лобные пазухи. Я пришла в Институт отоларингологии, проконсультировалась с одним ЛОРом, вторым, третьим. Они меня отправили на МРТ. Потом какие-то там шарики в нос повставляли, смотрели, насколько хорошая проходимость воздуха, провели оксигенацию. В общем, все проверили и сказали, что надо серьезную операцию делать. То есть не только выравнивать перегородку, но и кое-что менять в целом в работе носа", – делится актриса.

Поскольку у Ирины было два месяца до начала съемок, она решила воспользоваться возможностью и все же согласилась на операцию. Однако ее септопластика оказалась не такой простой, как предполагала звезда.

"Я думала, что это будет достаточно легкое хирургическое вмешательство. Но вышло совсем иначе. Мне не просто выравнивали носовую перегородку, а даже удаляли часть кости, куда-то ее там вставляли, меняли положение хрящей, что-то ушивали под губу, чтобы это все держалось", – вспоминает Хоменко.

В результате после септопластики у актрисы началась депрессия, ведь последствия вмешательства ее очень испугали. "Я 4 дня ничего не видела на один глаз и уже думала, что потеряла зрение. Однако оказалось, что это следствие отека внутри головы, который был просто огромным. Кроме того, я еще и 4 дня ходила со специальными тампонами, которые у меня были и в голове, и в гайморовых пазухах – казалось, повсюду. Это было ужасно", – говорит Ирина.

По словам актрисы, в период реабилитации у нее были сильные отеки и синяки, и выглядела она значительно хуже людей, прибегающих к пластике носа по эстетическим соображениям. Через некоторое время Ирине сняли бинты, и она наконец увидела свой "новый" нос, которому, однако, не слишком обрадовалась.

"Я с детства любила свой нос и никогда в жизни не вмешивалась бы в него, если бы меня не заставили обстоятельства. Знаете, наверное, и сейчас я привыкаю к ​​собственному виду и учусь воспринимать себя такой, какая я есть. Конечно, мой нос не такой, каким был раньше. Но, к сожалению, ничего уже нельзя сделать. Я всегда говорю, цените свою красоту, цените все, что у вас есть. Было пролито много слез. Это было так сложно, я вам передать не могу. Но муж мне каждое утро говорит, что я у него самая прекрасная, самая очаровательная, и он меня сильно любит. Это очень радует. И, конечно, греют душу слова сына – Дамирчик считает, что у него самая красивая мама", – рассказывает звезда.

Однако есть и преимущества, которые Ирине Хоменко подарила септопластика. Теперь актриса дышит полной грудью, спокойно спит, значительно меньше болеет и стала независимой от таблеток от головной боли.

"Помню, в октябре 2019-го я шла на очередной осмотр к врачу. На улице было очень свежо, и мне так было холодно в носу! И я тогда спрашивала у своего ЛОРа, все ли они там правильно сделали, потому что у меня словно сквозняк в носу. Говорю: "Может, вы мне что-то лишнее вырезали?". А врач в ответ: "Ира, все в порядке. Вообще, так все нормальные люди дышат!" Так что я постепенно привыкала к этому состоянию, когда будто бы слишком много воздуха", – смеется Ирина.

Также она вспомнила, как однажды зимой у нее был концерт.

"Ко мне все подходили с просьбой дать таблетку от головы (раньше я всегда их носила с собой). И тут я поймала себя на мысли, что таблеток у меня нет. У меня перестала болеть голова! Вы представляете? То есть, когда голова нормально насыщена кислородом, она и не должна болеть. Это для меня большая радость. Я – счастливый человек", – радуется актриса "Мамахохотала".

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