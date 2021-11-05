Совсем другая: Слава Каминская показала себя до пластики. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Слава Каминская показала школьное видео

Украинская певица Слава Каминская опубликовала архивное видео, показав, как выглядела до пластики. Женщина поделилась кадрами со своего школьного выпускного.

Бывшая участница поп-группы "НеАнгелы" с юмором прокомментировала запись и посмеялась над собой. Тем не менее многие фанаты сделали комплименты Каминской как за ее внешность, так и за голос. Соответствующий ролик был обнародован в Instagram-аккаунте звезды5 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На выпускном Каминская появилась в черном приталенном платье. Тогда у нее были темные волосы.

Видео дня

37-летняя артистка показала, как в юные годы вместе со своими одноклассниками выступала на сцене.

"Да! Кто-то что-то против пластики еще имеет?" – пошутила звезда, намекнув на свою внешность.

Каминская – в центре у микрофона, в черном платье

Всего за несколько часов ролик собрал более 100 тыс. просмотров. А один из самых залайканных комментариев к посту говорит о том, что Каминская поступила смело.

"Не каждый решится выложить видео с выпускного", – отметил интернет-пользователь.

Многие подписчики назвали запись очень милой и теплой. Кроме того, фанаты обратили внимание на голос певицы, который уже в школе был очень глубоким.

Конечно же, в сети обсудили и внешность артистки. "Совсем другая", "Мне нравиться и тогда, и сейчас!", "Красивая девочка была. А сейчас шикарная", – пишут поклонники.

Пост Славы Каминской
Реакция на видео
Комментарии к посту
В сети отреагировали на ролик

Отметим, недавно Каминская показала свое архивное фото, на котором позировала в джинсах и рубашке. Она пошутила, что год "можно угадать по бровям".

Коротко о звезде:

  • Слава Каминская – 37-летняя украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы", дизайнер, Instagram-блогер.

  • 27 июня 2012 года вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения. Спустя год пара объявила о разводе.

  • 16 июля 2014-го сыграла свадьбу с пластическим хирургом Эдгаром Каминским и взяла его фамилию. 12 декабря того же года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015-го – дочь Лаура. 1 июля 2019-го пара развелась.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Каминская пожаловалась, что после заражения коронавирусом "начинает превращаться в шарпея". Такую неожиданную реакцию при COVID-19 дали инъекции красоты, к которым прибегала бывшая участница "НеАнгелов".

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