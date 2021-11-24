Ольга Сумская показала свое отношение к пластике. Фото с 'надутыми' губами

Украинская актриса Ольга Сумская примерила на себя популярный фильтр в Instagram, изменивший ее до неузнаваемости. Звезда появилась перед подписчиками с увеличенными губами и скулами.

Смешным перевоплощением артистка поделилась в Instagram- stories. Отметим, что это единственный вариант "пластики", на который решилась звезда, ведь ее взгляды отличаются от сторонниц "уколов красоты" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Во время дружеских посиделок Ольга решила снять себя и мужа с популярной маской, которая создает эффект "надутых губ" и увеличивает скулы. Также фильтр изменил цвет глаз актрисы, которые стали черными .

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Свой внешний вид с "пластикой" так поразил Сумскую, что она принялась прикрывать лицо руками. От шока артистка даже открыла рот.

Напомним, что жена Виталия Борисюка рассказывала, что, несмотря на морщины, не обращалась к услугам пластических хирургов. В свои 55 лет она чувствует себя желанной и привлекательной женщиной.

"Все морщины, которые дает нам природа, заработанные годами, нашими эмоциями, переживаниями", – рассказала знаменитость летом в интервью ТСН.

Народная артистка Украины предпочитает домашний уход и средства, содержащие гиалурон и коллаген. Такую альтернативу она подобрала для себя вместо дорогостоящих лифтинговых процедур.

Кратко о звезде:

Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Народная артистка Украины. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. С мужем актером Виталием Борисюком актриса воспитывает дочь Анну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ольга Сумская рассказала как ее первый муж, актер Евгений Паперный узнал про ее измену. По словам знаменитости, это произошло, когда он увидел снимок другого мужчины в ее сумке.