У звезды 'Бухты Доусона' Джеймса Ван Дер Бика нашли рак: он настроен оптимистично

У 47-летнего актера Джеймса Ван Дер Бика, наиболее известного по роли Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона", диагностировали онкологию. Он борется с раком толстой кишки, но настроен оптимистично, чтобы преодолеть болезнь.

Актер подтвердил эту информацию изданию People. Он уже некоторое время держал свою болезнь в тайне и боролся с ней, не сообщая публично. "До сих пор я занимался этим частно, лечился и занимался своим здоровьем в целом с большим вниманием, чем когда-либо прежде. Я в хорошем состоянии и чувствую себя сильным", – признался он в Instagram.

"У меня рак толстой кишки. Я приватно боролся с этим диагнозом и делал шаги для его решения при поддержке моей невероятной семьи. Есть основания для оптимизма, и я чувствую себя хорошо", – поделился актер.

Несмотря на диагноз, Джеймс Ван Дер Бик не приостанавливает карьеру и продолжает активно работать. Недавно он снимался в одном из эпизодов сериала "Ходячие" (Walker), а вскоре планирует исполнить главную роль в сериале "На обочине: КБ и я" (Sidelined: The QB and Me). В июне он также отдыхал в Египте с семьей и был невероятно доволен отдыхом.

В скором времени актер также примет участие в телешоу, чтобы привлечь внимание к исследованию рака простаты, яичек и толстой кишки. Продюсером мероприятия выступит актер Энтони Андерсон.

"Мне было стыдно, я думал, что просто оказываю услугу Энтони Андерсону и поддерживаю борьбу с раком. Но когда мы приехали туда и действительно начали говорить об этих проблемах, все начали открываться, и мы узнали друг друга на другом уровне", – делился впечатлениями Джеймс Ван Дер Бик.

