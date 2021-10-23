'Иди в шахту поработай': звезда 'Места под солнцем' Кузнецов рассказал о закулисье актерской карьеры. Интервью

25 октября в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера сериала "Место под солнцем". В остросюжетной мелодраме герои столкнутся с предательством и крупными аферами.

Актер Кирилл Кузнецов, сыгравший одну из главных ролей, рассказал OBOZREVATEL о своем герое, почему постоянно занимается спортом, какой важный совет использует в жизни и как относится к любовному треугольнику.

– Кирилл, чем вас заинтересовал персонаж, которого вы играете в сериале "Место под солнцем"?

– На пути Алексея встречается много препятствий, которые он преодолевает. А вот достойно или нет – это уже решать зрителям. У него непростая судьба, мне очень интересно "копаться" в персонаже, искать что-то общее с ним и в чем-то не соглашаться. Бывает так, что я размышляю над тем, как бы мне пришлось поступить, окажись я в реальной жизни на его месте.

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– У вас почти нет выходных, но вы все равно находите время на спорт. В одном из ваших постов даже прописана четкая система упражнений. Почему физическая активность чуть ли не на первом месте?

– Для актеров занятия спортом – необходимая часть профессии, потому что очень важно постоянно быть в тонусе. Но для меня это уже и часть моей жизни. Я не могу без спорта.

Раньше получалось довольно активно заниматься разными видами, а сейчас из-за нехватки времени я постоянно вожу с собой упоры для отжиманий, силовые резинки и эспандеры. Они у меня всегда с собой в сумке. Когда ее просвечивают в аэропорту, то сотрудники аэропорта всегда удивляются: "Что у вас там за резина и трубы лежат?". И каждый раз я показываю, что это мои тренажеры.

– Вам приходится заставлять себя заниматься спортом?

– Конечно! (Улыбается). Я ведь живой человек: иногда устаю, да и лень порой подступает. Но все-таки надо себя перебарывать. К тому же занятия спортом не отнимают много времени. На самом деле не больше, чем полистать ленту в инстаграме.

С утра всегда можно найти 30 минут. Причем этого времени для интенсивной тренировки вполне достаточно. Вы будете в хорошей форме и в тонусе. Я стараюсь заниматься каждый день. Иногда заставляю себя, иногда с удовольствием выполняю упражнения. По-разному бывает.

– Вы даже занимаетесь в зале всегда с наушниками. Что слушаете?

– Можно сказать, что я меломан (Улыбается). Мне нравится заниматься под музыку. В наушниках играет все что угодно, начиная от группы "Руки вверх" и заканчивая Rammstein или Depeche Mode. У меня большой разброс в этом плане.

– Некоторые публичные люди порой говорят в интервью, что работа сильно выматывает.

– Не верьте. Это такое лукавство. Сколько талантливых людей сегодня сидит без работы. Например, в труппе моего театра 80 человек, а снимаются в кино, к сожалению, совсем немногие. Это счастье, когда актер востребован и у него есть работа как в театре, так и в кино.

Когда я слышу от своих публичных коллег по цеху, что они устали или вымотались, так и хочется сказать: "Деточка, иди в шахту поработай или на любую другую работу". Вообще, это очень распространено в нашей профессии – жалость к себе. Ведь все мы – непризнанные гении. (Смеется.)

– В одном из постов вы упомянули Юрия Борисовича Ильяшевского, написав с большой буквы, что он "Друг, Наставник, Учитель, Великий Педагог". Какое самое главное напутствие вы получили от него?

– К сожалению, Юрий Борисович скончался 30 мая этого года. Он великий педагог, наставник и друг. Мы с ним действительно были друзьями. И самое главное, что я от него взял, даже с точки зрения профессии, так это универсальную фразу "чтобы что".

Не только в актерской профессии, но и в жизни стоит задавать себе простой вопрос: "Чтобы что?". И отвечая на него, порой открываешь удивительные вещи. Например, если вы в чем-то сомневаетесь, вспомните эту фразу и попытайтесь ответить предельно честно самому себе. Тогда многие проблемы покажутся довольно простыми или какие-то ситуации сами собой разрешатся.

Я думаю, это самое главное, что мне досталось от Юрия Борисовича. Конечно, еще много актерских секретов, которых я не раскрою! (Улыбается) Разве что, когда позже буду преподавать в вузе.

– Можете привести пример из жизни, когда вы воспользовались фразой "чтобы что"?

– Ох! У нас тогда однозначно затянется интервью! (Улыбается). Я постоянно задаю себе этот вопрос. Со стороны может показаться, что я всегда уверен в себе и знаю, как правильно поступить. Но бывают разные ситуации, когда и сомневаешься, и не сразу находишь верное решение. В такие моменты я вспоминаю фразу своего педагога. Она мне действительно помогает.

– Как на экране, так и в реальной жизни есть место любовным треугольникам. На ваш взгляд, почему они возникают?

– Любовь – это то чувство, которое не имеет объяснений. Она парадоксальна: может быть жестокой, несправедливой и безответной. Потому и появляются любовные треугольники. Это чувство никого не щадит. Его невозможно выразить в одном предложении. И, к большому счастью, человек никогда не ответит, что такое любовь. Но при этом она прекрасна.

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