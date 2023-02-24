Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения: полная история судебных разбирательств и скандальные обвинения продюсера

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, уже отбывающего тюремное заключение за сексуальные преступления, приговорили еще к 16 годам лишения свободы. Он будет отбывать новый срок, назначенный судом в Лос-Анджелесе, после 23-летнего заключения.

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По словам редакторов Forbes, 70-летний Вайнштейн, вероятно, проведет остаток своей жизни в тюрьме. Очевидцы рассказали, что продюсер умолял не осуждать его, однако судья был непреклонен. OBOZREVATEL решил вспомнить все скандальные обвинения в адрес звезды и историю судебных разбирательств (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 2017 году на первых полосах влиятельных СМИ всплыли скандальные факты о приставаниях и сексуальном насилии со стороны Вайнштейна. Жертвами продюсера в разные годы становились еще юные актрисы, в том числе Азия Ардженто, Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие.

По разным причинам они умалчивали непристойное поведение со стороны на тот момент одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда. О свидетельстве многих из них читайте здесь.

Жертвами стали не только актрисы, но и ассистентки Вайнштейна. Многих из них он приглашал в свои гостиничные номера, где распускал руки, ходил голышом и намекал на интимную близость.

По состоянию на 2018 год несколько десятков женщин заявили о домогательствах со стороны осужденного. В конце мая того же года он был арестован детективами полиции Нью-Йорка и вскоре освобожден из-под стражи под залог в миллион долларов.

После продолжительного расследования и судебных разбирательств присяжные в Нью-Йорке 24 февраля 2020 признали голливудского кинопродюсера виновным в сексуальном насилии. Вердикт вынесли по двум статьям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени – приставания. Его посадили в тюрьму на 23 года.

Незадолго после первого вердикта Вайнштейну выдвинули новые обвинения, касающиеся событий десятилетней давности и охватывавших период с сентября 2004 по ноябрь 2010 года.

Более того, одна из жертв насильника даже представила видео. Встречу с продюсером, позже закончившуюся изнасилованием, она записала на веб-камеру своего ноутбука.

Вайнштейн также попал в скандал из-за того, что в его письмах нашли слова об убийстве звезды "Друзей" Дженнифер Энистон.

В четверг, 23 февраля 2023 года, суд Лос-Анджелеса приговорил продюсера еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании неназванной модели и актрисы в 2013 году. Суммарно он должен провести за решеткой 39 лет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что актриса Сальма Хайек заявила, что Харви Вайнштейн издевался над ней во время съемок фильма "Фрида". По словам звезды, он кричал на нее и травил из-за внешности.

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