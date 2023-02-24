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Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения: полная история судебных разбирательств и скандальные обвинения продюсера

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,7 т.
Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения: полная история судебных разбирательств и скандальные обвинения продюсера

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, уже отбывающего тюремное заключение за сексуальные преступления, приговорили еще к 16 годам лишения свободы. Он будет отбывать новый срок, назначенный судом в Лос-Анджелесе, после 23-летнего заключения.

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По словам редакторов Forbes, 70-летний Вайнштейн, вероятно, проведет остаток своей жизни в тюрьме. Очевидцы рассказали, что продюсер умолял не осуждать его, однако судья был непреклонен. OBOZREVATEL решил вспомнить все скандальные обвинения в адрес звезды и историю судебных разбирательств (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 2017 году на первых полосах влиятельных СМИ всплыли скандальные факты о приставаниях и сексуальном насилии со стороны Вайнштейна. Жертвами продюсера в разные годы становились еще юные актрисы, в том числе Азия Ардженто, Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие.

Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения: полная история судебных разбирательств и скандальные обвинения продюсера

По разным причинам они умалчивали непристойное поведение со стороны на тот момент одного из самых влиятельных продюсеров Голливуда. О свидетельстве многих из них читайте здесь.

Жертвами стали не только актрисы, но и ассистентки Вайнштейна. Многих из них он приглашал в свои гостиничные номера, где распускал руки, ходил голышом и намекал на интимную близость.

По состоянию на 2018 год несколько десятков женщин заявили о домогательствах со стороны осужденного. В конце мая того же года он был арестован детективами полиции Нью-Йорка и вскоре освобожден из-под стражи под залог в миллион долларов.

Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения: полная история судебных разбирательств и скандальные обвинения продюсера

После продолжительного расследования и судебных разбирательств присяжные в Нью-Йорке 24 февраля 2020 признали голливудского кинопродюсера виновным в сексуальном насилии. Вердикт вынесли по двум статьям: изнасилование третьей степени и сексуальное преступление первой степени – приставания. Его посадили в тюрьму на 23 года.

Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения: полная история судебных разбирательств и скандальные обвинения продюсера

Незадолго после первого вердикта Вайнштейну выдвинули новые обвинения, касающиеся событий десятилетней давности и охватывавших период с сентября 2004 по ноябрь 2010 года.

Более того, одна из жертв насильника даже представила видео. Встречу с продюсером, позже закончившуюся изнасилованием, она записала на веб-камеру своего ноутбука.

Вайнштейн также попал в скандал из-за того, что в его письмах нашли слова об убийстве звезды "Друзей" Дженнифер Энистон.

В четверг, 23 февраля 2023 года, суд Лос-Анджелеса приговорил продюсера еще к 16 годам заключения по делу об изнасиловании неназванной модели и актрисы в 2013 году. Суммарно он должен провести за решеткой 39 лет.

Харви Вайнштейна приговорили еще к 16 годам заключения: полная история судебных разбирательств и скандальные обвинения продюсера

Ранее OBOZREVATEL писал, что актриса Сальма Хайек заявила, что Харви Вайнштейн издевался над ней во время съемок фильма "Фрида". По словам звезды, он кричал на нее и травил из-за внешности.

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