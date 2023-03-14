Стало известно, под каким номером TVORCHI выступят на Евровидении

Накануне стало известно, под каким номером украинский дуэт TVORCHI выступит в финале песенного конкурса Евровидение 13 мая этого года. Глава британской делегации вытащил для украинцев номер 19.

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Со своей стороны глава делегации из Украины Оксана Лыбинская выбирала порядковый номер для британских участников. Об этом сообщили на официальном сайте Евровидения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Представители от UA:PBC и BBC встретились, чтобы подбросить монету и решить, кто первым будет тянуть номер. Украинка выиграла жеребьевку и выбрала номер 26. Именно под ним в финале выступят британцы.

Встреча прошла накануне, 13 марта. За ходом жеребьевки наблюдал исполнительный супервайзер Евровидения Мартин Остердал.

Как победитель конкурса Евровидение-2022, Украина автоматически проходит в финал. Однако, украинцы вместе с испанцами и британцами смогут отдать голос за своих фаворитов во втором полуфинале песенного шоу, который состоится 11 мая.

Кстати, на днях дуэт TVORCHI представили обновленную версию песни, с которой выступят на Евровидении в Ливерпуле. Дуэт прислушивался к советам и замечаниям от украинцев, поэтому трек претерпел небольшие изменения.

Звезды поедут в Британию с англоязычной песней Heart of Steel, написанной под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из звездных украинцев будет вести и комментировать шоу в Великобритании. Всего выбрали двух ведущих.

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